Boeing no pasa casi un 40% de las pruebas de seguridad tras fallos los técnicos y accidentes de los últimos años

Noticias algo preocupantes para Boeing. Su modelo de avión 737 MAX ha fallado un 37% de todas las pruebas a las que se ha sometido. Este fue el modelo que perdió una puerta en pleno vuelo. Este martes también se ha sabido que ha fallecido un extrabajadorde Boeing que denunció irregularidades y fallos de seguridad en esos aviones.

EE.UU. investiga a Boeing por el avión que tuvo problemas en pleno vuelo

El Departamento de Justicia de EE.UU. ha abierto una investigación criminal a Boeing por el incidente que tuvo lugar en enero en un avión modelo 737-9 (MAX) operado por Alaska Airlines. Lo que ocurrió es que un panel se desprendió en pleno vuelo, según informó 'The Wall Street Journal'.

El diario cita diferentes documentos y fuentes cercanas con las pesquisas, y explica que los investigadores del Departamento de Justicia ya han contactado con diferentes pasajeros y miembros de la tripulación, incluso pilotos y asistentes de vuelo, que estaban a bordo en ese vuelo del día 5 de enero.

En un comunicado que recoge 'The Wall Street Journal', Boeing considera "normal" la apertura de la investigación, a la vez que asegura estar "cooperando completamente".

Siete minutos después de despegar

El avión Boeing 737-9 (MAX) operado por Alaska Airlines empezó a registrar problemas siete minutos después de despegar el 5 de enero desde Portland (Oregón, EE.UU.). Esto fue lo que obligó a los pilotos a llevar a cabo un aterrizaje de emergencia en el mismo aeropuerto del que habían despegado.

Un panel diseñado para alojar una puerta adicional de emergencia se desprendió en pleno vuelo, este fue el problema que obligó a las 117 personas a bordo a atravesar los cielos en un avión que presentaba un hueco al vacío.

En un informe publicado en febrero por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, se precisa que el panel no tenía instalados cuatro tornillos clave para sujetarlo, puesto que no se habían reemplazado cuando el panel estuvo en la planta de Boeing en Renton, estado de Washington. No hubo heridos graves.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com