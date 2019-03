La oposición venezolana reclama al gobierno transparencia sobre la salud de Chávez

La oposición cree que podría tratarse de una estrategia del propio régimen. Así, ganarían tiempo mientras aceleran una precampaña, en caso de que se convocaran nuevas elecciones.

Un opositor del chavismo ha recabado información sobre la salud de Chávez durante los últimos años.

El 10 de junio fue la primera operación, y de nuevo un día 10. La semana que viene es un interrogante para el futuro del país. "No tenemos noticias realmente de lo que está pasando, me extralimito a decir que parece un secuestrado en Cuba", señala este opositor.

Por mandato constitucional sería Cabello quien asumiera la Presidencia del país

Piden un informe médico, incluso imágenes del presidente. Creen que el gobierno lleva una estrategia para ganar tiempo y preparar una precampaña en caso de que se convocaran elecciones.

Otra hipótesis es que Chávez, por sorpresa, reapareciera el día de su juramento. "Que apareciera de repente y eso sería terrible porque le daría un aura celestial", explica.



Todas estas hipótesis han tenido una alusión por parte del Vicepresidente, Nicolás Maduro. "Están trastocando la Constitución", reclama.

La oposición, de momento, no va a organizar ninguna acción interna de precampaña y sigue tan expectante como el resto de venezolanos.

Diosdado Cabello, reelegido presedente de la Asamblea Nacional

Precisamente el día en que Cabello ha jurado su cargo, ha afirmado que el jefe de Estado, Hugo Chávez, fue elegido en los comicios del 7 de octubre y seguirá dirigiendo el país más allá del próximo 10 de enero, fecha de la toma de posesión presidencial.

"Hugo Chávez Frías fue electo para ser presidente de la República y seguirá siendo presidente de la República más allá del día 10 de enero, no le quede duda a nadie, bien claro, a nadie le quede duda de eso", gritó Cabello durante un discurso tras ser ratificado como presidente del Legislativo unicameral.

Cabello señaló que Chávez "disfruta de un permiso de acuerdo con la Constitución (...). Y haremos que ese permiso sea cumplido", agregó.

La elección del titular de la Asamblea Nacional había despertado una inusitada expectación ante la posibilidad de que se pudiera producir la "falta absoluta" de Chávez ese día, lo que, por mandato constitucional, llevaría a que Cabello asumiera la Presidencia del país.

La Constitución señala como causas de "falta absoluta" la muerte, renuncia o destitución por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como "la incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el TSJ y con aprobación" de la AN.

"No es el 10 de enero lo que establece si el Presidente está en falta absoluta o falta temporal, no tiene nada que ver", dijo Cabello, al rechazar esa posibilidad como ya dijo el vicepresidente, Nicolás Maduro, adelantando que si Chávez no está ese día jurará posteriormente ante el Tribunal Supremo.

"Tenemos un compromiso de patria, de unidad revolucionaria de lealtad suprema al líder de esta revolución, comandante Hugo Chávez, y al pueblo de Venezuela", afirmó.