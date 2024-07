Oleh Holubchenko, cirujano en Kiev: "La explosión nos dejó sin electricidad, tuvimos que reanimar al bebé con las manos"

Oleh Holubchenko es cirujano del hospital infantil Okhmatdyt de Kiev, Ucrania. Cuando el misil impactó contra el centro, él estaba operando a su paciente, un bebé de 5 meses. Durante la operación tuvo que asistir al pequeño junto al anestesista para salvarle la vida: "La explosión nos dejó sin electricidad y tuvimos que reanimar al bebé con las manos", cuenta Oleh.

Su equipo médico había empezado la intervención cuando les alertaron de un posible impacto. “Comenzamos la cirugía antes de que comenzara la alerta de ataque aéreo. Cuando ya has comenzado el procedimiento y has abierto por completo, digamos, cuando estás en medio de una cirugía, no puedes parar ni siquiera en un momento así” narra Ihor Kolodka, compañero de Oleh.

Antes de que llegara el misil, pudieron proteger al niño. “Lo envolvimos en un vendaje especial durante la preparación para la operación, de modo que todo estuviera esterilizado” afirma Ihor. Minutos después, oyeron el impacto, el cristal se rompió y la onda expansiva los arrastró. “Yo fui arrojado debajo de la mesa, mi colega fue arrojado lejos, igual que nuestra enfermera de cirugía y nuestro anestesista. Todos fueron arrojados contra las paredes." cuenta Kolodka.

Oleh dice que había perdido la consciencia durante el impacto: "Cuando se produjo la explosión, no entendí bien todo. Recuperé el conocimiento ya en el suelo, a unos dos o tres metros de la mesa”. Pero inmediatamente, se recompuso para continuar con su trabajo a pesar de las heridas que tenía por todo el cuerpo. ”Mi compañero estaba de espaldas a los cristales, la metralla lo alcanzó y el niño no resultó herido. Bromeamos diciendo que él recibió el golpe con la espalda y yo con la cara" narra Kolodka con una sonrisa.

Una vez terminada la cirugía, “nos aseguramos de que el bebé fuera evacuado a un lugar seguro y sólo entonces nos dimos los primeros auxilios” cuenta Ihor.

El equipo finalmente pudo curar sus heridas a las que apenas habían prestado atención hasta el momento. “Detuvimos la hemorragia de las heridas con lo que pudimos encontrar, cualquier material estéril. La sangre me salía a borbotones de la cara, así que tuve que hacer presión” dice Ihor.

Pero estos dos cirujanos, en lugar de descansar, se dirigieron a ayudar: "Como ya no sangraba más, pude salir y seguir ayudando a los heridos y ocuparme de las secuelas del desastre que había causado el misil" narra Kolodka. Días después, el hospital vuelve a tener luz y los médicos intentan volver al trabajo después de un ataque que ha dejado dos muertos y más de treinta heridos.

