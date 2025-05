Obligan a una familia a mantener con vida a una mujer embarazada con muerte cerebral en Georgia

El cuerpo de Adriana Smith lleva más de tres meses conectado a una máquina. No por razones médicas. La ley de Georgia obliga a su familia a mantenerla con un soporte vital para garantizar el nacimiento del feto.

La historia de la joven Adriana Smith comenzó como la de muchas otras mujeres embarazadas. Acudió al hospital con un dolor de cabeza severo. Le recetaron medicación y le enviaron a casa. Horas después, su pareja la encontró inconsciente. Sufría coágulos en el cerebro. Tenía 30 años, era enfermera y madre de un niño. Además, también estaba embarazada de pocas semanas.

Ese mismo 19 de febrero fue declarada con muerte cerebral.

En estado vegetativo

Desde entonces, su cuerpo permanece conectado a un respirador artificial. La cuestión viene a que Adriana sigue en esta situación no por indicación médica, sino por un mandato legal. "Por la cruel prohibición del aborto en Georgia, la familia de Adriana Smith está viviendo una pesadilla. Las familias merecen la libertad de hacer sus propias decisiones sobre sus seres queridos", denunció la presidenta de Reproductive Freedom for All, Mini Timmaraju.

"Mi nieto puede ser ciego, puede que no pueda caminar. No sabemos si él vivirá una vez nazca", confesó su madre, April Newkirk, al canal WXIA-TV, completamente devastada. La familia teme por la salud del bebé, y por la incertidumbre médica, económica y legal en la que se encuentran atrapados.

Un problema legal

"Los médicos demandan que su hija siga respirando con ventiladores hasta cumplirse 32 semanas de gestación", explicó. Aunque la decisión no está en sus manos, pese a que el embarazo fue diagnosticado cuando Adriana ya no tenía actividad cerebral. El hospital de la Universidad de Emory se ha limitado a señalar que actuó conforme a las "leyes aplicables del estado de Georgia".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com