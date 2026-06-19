Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

ESTADOS UNIDOS

Obama critica indirectamente a Trump en la inauguración de su centro presidencial en Chicago: "Ni reyes ni señores"

El expresidente aprovecha la apertura del recinto dedicado a su legado para reivindicar los valores democráticos y advertir sobre los riesgos de la polarización política sin aludir de forma explícita al actual presidente estadounidense.

Barack Obama, expresidente de EEUU

Obama critica indirectamente a Trump en la inauguración de su centro presidencial: "Ni reyes ni señores" | Antena 3 Noticias

Publicidad

Yolanda Durán
Publicado:

La inauguración del Museo y Centro Cívico Obama en Chicago se ha convertido en una celebración del legado político y social del expresidente Barack Obama. Pero, sobre todo, en una contundente reivindicación de los principios democráticos que han definido históricamente a Estados Unidos. Sin hacer referencias directas a Donald Trump, tanto Obama como Michelle Obama han lanzando mensajes que muchos interpretaron como una crítica implícita al clima político que atraviesa el país.

Durante su intervención ante miles de personas en el nuevo centro, los Obama han apelado a la unidad nacional y a la responsabilidad colectiva de los ciudadanos frente a la polarización y el desencanto. Y el expresidente ha pedido a los estadounidenses que resistan a "las fuerzas del cinismo y la división política" y que se comprometan con la idea una sociedad más unida.

Uno de los momentos más destacados de su discurso ha llegado cuando ha recordado los principios fundacionales de la nación. "En los recién independizados Estados Unidos no habría reyes ni señores, ni siervos ni súbditos, sino únicamente ciudadanos", ha afirmado. La referencia ha sido recibida con entusiasmo por los asistentes y se ha interpretado como una defensa de la igualdad política y la participación cívica en un contexto de tensión institucional.

Una histórica ceremonia inaugural

El acto ha contado con la presencia de los expresidentes Joe Biden, Bill Clinton y George W. Bush, además de otros dirigentes internacionales, representantes de la sociedad civil y figuras destacadas del mundo de la cultura. También acompañaron a los Obama sus hijas, Malia y Sasha. El evento ha estado marcado por actuaciones musicales de primer nivel. Artistas como Bruce Springsteen, U2, Stevie Wonder y Marc Anthony han participado en la ceremonia que ya ha sido concebida como una celebración de la diversidad cultural y del compromiso ciudadano.

El Centro Presidencial Obama, que está ubicado a orillas del lago Míchigan, abre oficialmente sus puertas al público como un espacio dedicado a preservar y difundir el legado de la administración Obama. El campus, construido en granito y rodeado de muchas zonas verdes y obras de arte, ha supuesto una inversión de 850 millones de dólares y representa la mayor apuesta individual realizada en más de un siglo por el desarrollo del South Side de Chicago, un área históricamente olvidada y vinculada a la trayectoria personal y política de los Obama.

Síguenos en nuestro [[LINK:EXTERNO|||https://www.whatsapp.com/channel/0029Va6BhYH2phHPnlatwW3b|||can… de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Las claves del acuerdo con Irán y las diferencias con el pacto de Obama

Donald Trump en el Palacio de Versalles

Publicidad

Mundo

Imagen de Parastoo Ahmadi y Pejman Jamshidi.

Solo 25 latigazos separan en Irán una condena por violación de otra por cantar sin velo

Imagen de archivo de los ataques aéreos de Israel al sur del Líbano

Israel y Hezbolá alcanzan un alto el fuego mientras crece la polémica por las declaraciones de Ben Gvir

Trump junto a Meloni, archivo.

Trump dice que se hizo una foto con Meloni "por pena" y ella responde con dureza: "Italia no suplica"

Barack Obama, expresidente de EEUU
ESTADOS UNIDOS

Obama critica indirectamente a Trump en la inauguración de su centro presidencial en Chicago: "Ni reyes ni señores"

Donald Trump en el Palacio de Versalles
Guerra Irán

Vance retrasa su viaje a Suiza y aumenta la incertidumbre sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Imagen de vehículos militares israelíes maniobran en el lado libanés de la frontera
Israel-Irán

Israel ataca el sur de Líbano horas después de firmar el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

El Ministerio de Salud Pública libanés ha confirmado la muerte de 18 personas. Además, la delegación de Irán ha suspendido su viaje a Suiza, donde se reuniría con Estados Unidos y los mediadores, para avanzar con las negociaciones del acuerdo de paz.

Tiroteo en Times Square
Tiroteo en Times Square

Pánico en Times Square por un tiroteo por el que hay detenido un menor de edad

Afortunadamente no hay que lamentar heridos y aunque la investigación de lo ocurrido sigue abierta hay ya una persona detenida, en concreto un menor de edad.

ARMMO presenta en la feria de armas de París su nuevo catamarán autónomo no tripulado de alta velocidad

ARMMO presenta en la feria de defensa de París un nuevo catamarán autónomo no tripulado de alta velocidad

Una chica con velo

Irán condena a una cantante a 74 latigazos y dos años sin salir del país por actuar sin velo en un concierto publicado en YouTube

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth

Estados Unidos amenaza con retirar más tropas de Europa: "La OTAN perdió el rumbo"

Publicidad