Obama critica indirectamente a Trump en la inauguración de su centro presidencial en Chicago: "Ni reyes ni señores"

La inauguración del Museo y Centro Cívico Obama en Chicago se ha convertido en una celebración del legado político y social del expresidente Barack Obama. Pero, sobre todo, en una contundente reivindicación de los principios democráticos que han definido históricamente a Estados Unidos. Sin hacer referencias directas a Donald Trump, tanto Obama como Michelle Obama han lanzando mensajes que muchos interpretaron como una crítica implícita al clima político que atraviesa el país.

Durante su intervención ante miles de personas en el nuevo centro, los Obama han apelado a la unidad nacional y a la responsabilidad colectiva de los ciudadanos frente a la polarización y el desencanto. Y el expresidente ha pedido a los estadounidenses que resistan a "las fuerzas del cinismo y la división política" y que se comprometan con la idea una sociedad más unida.

Uno de los momentos más destacados de su discurso ha llegado cuando ha recordado los principios fundacionales de la nación. "En los recién independizados Estados Unidos no habría reyes ni señores, ni siervos ni súbditos, sino únicamente ciudadanos", ha afirmado. La referencia ha sido recibida con entusiasmo por los asistentes y se ha interpretado como una defensa de la igualdad política y la participación cívica en un contexto de tensión institucional.

Una histórica ceremonia inaugural

El acto ha contado con la presencia de los expresidentes Joe Biden, Bill Clinton y George W. Bush, además de otros dirigentes internacionales, representantes de la sociedad civil y figuras destacadas del mundo de la cultura. También acompañaron a los Obama sus hijas, Malia y Sasha. El evento ha estado marcado por actuaciones musicales de primer nivel. Artistas como Bruce Springsteen, U2, Stevie Wonder y Marc Anthony han participado en la ceremonia que ya ha sido concebida como una celebración de la diversidad cultural y del compromiso ciudadano.

El Centro Presidencial Obama, que está ubicado a orillas del lago Míchigan, abre oficialmente sus puertas al público como un espacio dedicado a preservar y difundir el legado de la administración Obama. El campus, construido en granito y rodeado de muchas zonas verdes y obras de arte, ha supuesto una inversión de 850 millones de dólares y representa la mayor apuesta individual realizada en más de un siglo por el desarrollo del South Side de Chicago, un área históricamente olvidada y vinculada a la trayectoria personal y política de los Obama.

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