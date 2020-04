En Estados Unidos la tasa de contagios y fallecidos por coronavirus sigue en ascenso, aunque el país proporcionalmente a su población no está a la cabeza de muertos.

Sin embargo las cifras en Nueva York son más dramáticas, en la ciudad de los rascacielos se ha alcanzado un nuevo máximo de defunciones por coronavirus: 731, un fallecido cada menos de dos minutos.

La buena noticia es que las hospitalizaciones bajan su ritmo y que cada vez menos pacientes con coronavirus necesitan respiradores.

Trump estudia congelar los fondos que EEUU dona a la OMS

En medio de este panorama el presidente Donald Trump anunció que estudia congelar los fondos que su Gobierno aporta a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en plena pandemia del coronavirus.

El presidente anunció primero que iba a congelar las aportaciones de Estados Unidos, aunque luego matizó que lo iba a estudiar.

Trump acusó a la OMS de ser una organización "sesgada" en favor de China, de haberse "equivocado" al no alertar antes del coronavirus y le reprochó que criticase algunas de las medidas que su Gobierno adoptó al inicio de la pandemia del coronavirus, como la prohibición de viajes.

"La OMS se equivocó, no avisó a tiempo, podrían haber avisado meses antes, lo habrían sabido, deberían haberlo sabido, probablemente lo sabían", dijo el presidente durante su rueda de prensa diaria sobre el coronavirus. "Cuando se equivocan en cada decisión, no es algo bueno", añadió.

Trump recordó que Estados Unidos es el principal donante de la OMS y que financia "la mayor parte" de la organización.

Se encienden las alarmas por el alto número de fallecidos afroamericanos en EEUU

El alto porcentaje de afroamericanos muertos por COVID-19 en Estados Unidos ha empezado a encender las alarmas en el país en plena crisis por la pandemia del coronavirus, que dejó solo este martes casi 2.000 fallecidos.

Las cifras del coronavirus son tan alarmantes que Trump, dijo que su Gobierno las está estudiando con detenimiento para entender qué es lo que está pasando.

Uno de sus más altos asesores médicos, Anthony Fauci, achacó los datos de mortalidad a la mayor incidencia de enfermedades como la diabetes, el asma, la hipertensión y la obesidad entre la comunidad negra.

La epidemióloga Sharrelle Barber de la Universidad Drexel en Filadelfia aclaró a The New York Times que la causa de la mortalidad mayor entre afroamericanos "no es biológica", sino que "realmente son las desigualdades estructurales existentes".