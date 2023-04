El nuevo lapsus de Joe Biden: confunde a los All Blacks con paramilitares de Irlanda

Joe Biden ha tenido uno de sus famosos lapsus durante uno de los discursos públicos que ha dado este jueves en Irlanda. El presidente de Estados Unidos confundió a los All Blacks, el apodo con el que es conocido a la selección de rugby de Nueva Zelanda, con los Black and Tans, una fuerza paramilitar que provocó terror en Irlanda mientras luchaba contra la revolución en 1920.

El desliz se produjo cuando Biden contó que su primo lejano -Rob Kearney- jugaba en un equipo de rugby irlandés que "venció a los Black and Tans". Biden se refería en realidad a los All Blacks.

La Casa Blanca corrigió el error rápidamente y en la transcripción oficial del discurso tachó "Black and Tans" y puso en su lugar "All Blacks". "Esto me lo dio uno de estos muchachos, aquí mismo. Era un gran jugador de rugby. Le dio una paliza a los All Blacks", señala la transcripción corregida.

Los lapsus verbales de Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha tenido numerosos lapsus verbales a lo largo de su carrera política. En agosto de 2019, durante un discurso de campaña en agosto, dijo: "Elegimos la verdad por encima de los hechos". Inmediatamente se corrigió y dijo: "Elegimos la verdad por encima de la ficción". Ese mismo verano, en otro evento de campaña en Iowa, también dijo que "los niños pobres son tan brillantes y talentosos como los niños blancos".

Un año más tarde tuvo otro error de tipo racial. En mayo de 2020, durante una entrevista 'online' con el presentador de radio Charlamagne tha God, Biden dijo: "Si tienes un problema para decidir entre yo y Trump, entonces no eres negro". Posteriormente pidió disculpas por sus comentarios.

A su vez, en la campaña de 2019, Joe Biden se enfrentó a un votante que lo criticó por su edad y por haber ayudado a su hijo a conseguir trabajo en una compañía de gas ucraniana. "Mira, gordo, mira..." fue la respuesta de Biden.

¿Qué son los Black and Tans?

Los Black and Tans fueron una unidad paramilitar formada por exsoldados británicos en la década de 1920 para ayudar a la Real Policía Irlandesa en la represión del movimiento independentista irlandés. Se les llamó Black and Tans por los uniformes que usaban: una mezcla improvisada de uniformes del Ejército británico y la policía irlandesa.