Donald Trump matiza: "Ningún país se libra de los aranceles"

Donald Trump sigue en su línea. Ahora rectifica en lo referente a su política arancelaria. Después del anuncio de que no impondría gravámenes a productos tecnológicos, solo le han hecho falta 48 horas para decir otra cosa. Matiza pues, que la exclusión será temporal y que sí los impondrá a materiales que no se fabrican en Estados Unidos presentes en móviles, ordenadores y otros bienes tecnológicos.

En esta matización, de que ningún país se libra de los aranceles y que Alfredo Boto refleja en la viñeta gráfica, la ha hecho a bordo del Air Force One. "Los aranceles entrarán en vigor en un futuro cercano, porque, como saben, al igual que hicimos con el acero, los automóviles y el aluminio, lo haremos con los semiconductores, los chips y muchos otros productos, y eso ocurrirá muy pronto", recoge la agencia Reuters. "No debería haber ambigüedad", ha afirmado Trump, que añade que tiene un país "más rico hoy que hace unos meses" y que “estábamos gobernados por gente insensata que se aprovechó de nuestro país, y no vamos a permitir que eso vuelva a suceder”.

Cabe recordar que Estados Unidos publicó el sábado un listado con una veintena de componentes y dispositivos electrónicos que no recibirían esas tarifas. Excluían de los llamados "aranceles recíprocos" a productos importados a Estados Unidos y que hubieran ingresado al país norteamericano o salieran de los almacenes en sus lugares de origen a partir del 5 de abril.

Pero por lo que ahora sabemos, esas intenciones tenían el tiempo contado. Ayer domingo, el republicano ya avisó en redes sociales que no se trataba de una "excepción" y que esos productos "están sujetos a aranceles vigentes del 20% para el fentanilo, y simplemente se están trasladando a otra categoría arancelaria".

Indicaba pues, su nueva posición asegurando que "nadie se librará de responder por las injustas balanzas comerciales y las barreras arancelarias no monetarias que otros países han utilizado contra nosotros, especialmente China" y que harían un estudio "amplio" sobre la mejor manera de imponer "aranceles a los productos electrónicos", argumentando "razones de seguridad nacional".

Guerra comercial

La guerra comercial se ha desatado, la nueva política de Trump marcará una "declaración de independencia económica" y Trump atribuye la imposición de aranceles a que durante más de medio siglo "han sido estafados".

Uno de los graves problemas de esta tasa es que Estados Unidos al ser un país donde los socios comerciales están interconectados, el producto puede someterse a distintos tipos de aranceles durante su fabricación. Por ejemplo en el tema automovilístico si un vehículo comienza su fabricación en Estados Unidos se necesita aluminio para fundar las piezas (que es importado de otro país), para ser pulidas se envían a Canadá y se ensamblan en México. Finalmente para que sean colocadas al vehículo se envían al país que preside Trump lo que encarecería el producto final.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com