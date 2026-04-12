Rusia reanudará sus ataques contra Ucrania tras el fin de la tregua por la Pascua

Rusia reanudará sus ataques contra Ucrania en el momento en que la tregua declarada por la Pascua ortodoxa llegue a su punto y final esta próxima medianoche. Lo ha confirmado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, que ha aprovechado para recordar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que la guerra puede terminar "hoy mismo" si acepta los términos propuestos por Moscú, y que Kiev declara intolerables.

"Queremos una paz duradera. Y la paz duradera se logrará cuando garanticemos nuestros intereses y alcancemos los objetivos que nos propusimos desde el principio. Esto puede hacerse hoy mismo", ha manifestado Peskov.

Pero Rusia ha propuesto condiciones que Zelenski ve absolutamente inaceptables, como la concesión de la soberanía de los territorios conquistados por Moscú desde el estallido del conflicto, o garantías de que Kiev renunciará a sus pretensiones de incorporarse a la OTAN.

"Zelenski debe tomar una serie de decisiones que me parecen obvias, y cuando lo haga nos encaminaremos hacia la paz", ha manifestado en declaraciones Peskov. "Pero, hasta que reúna el valor necesario pasa asumir esta responsabilidad, la operación en Ucrania continuará una vez expire el alto el fuego", ha concluido.

Un alto al fuego sin efecto real

Putin extiende la mano a Irán

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha informado dedel alto el fuego este fin de semana. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha acusado a Ucrania deen las primeras 16 horas de vigencia.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha mantenido este domingo una conversación telefónica con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, en la que le ha trasladado todo el respaldo de Moscú ante el fracaso de las conversaciones de paz mantenidas la víspera entre las delegaciones de alto nivel de Estados Unidos e Irán.

Irán y Rusia firmaron el año pasado un nuevo acuerdo estratégico de defensa que se ha traducido, por ejemplo, en las nuevas partidas de drones iraníes al Ejército ruso durante la guerra de Ucrania. Durante su conversación con Pezeshkian, Putin ha "subrayado además la disposición de Moscú para seguir facilitando la búsqueda de una solución política y diplomática al conflicto".

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