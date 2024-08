La nueva estrategia nuclear secreta de EEUU que se centra en China

Joe Biden ha sido uno de los protagonistas de la Convención Nacional Demócrata que tiene lugar en Estados Unidos hasta el jueves. En el primer día de este evento, el que había sido candidato a la reelección hasta ahora, cedió el testigo a Kamala Harris, que se prepara ya para las elecciones presidenciales de noviembre. Sin embargo, otros planes de Biden siguen saliendo a la luz con el paso de los meses y recientemente se ha sabido que en marzo aprobó un plan estratégico nuclear con respuesta al arsenal de China.

El presidente aprobó este plan de manera clasificada y secreta para Estados Unidos. Es la primera vez que reorienta la estrategia de disuasión estadounidense para centrarse en la rápida expansión del arsenal nuclear de China. Así lo ha informado el diario 'The New York Times' que, además, señala que el Pentágono cree que las reservas de China rivalizarán en tamaño y diversidad con las de Estados Unidos y Rusia.

El plan de Biden no había sido anunciado hasta ahora. La estrategia se llama "Guía de empleo nuclear" y también busca preparar a Estados Unidos para posibles desafíos nucleares coordinados por parte de países como China, Rusia y Corea del Norte.

Es un documento de información de estrategia nuclear que se actualiza cada cuatro años aproximadamente. Es tan secreto que no existen copias electrónicas, solo algunas impresas que se distribuyen a unos pocos funcionarios de seguridad nacional y comandantes del Pentágono.

¿Cómo ha salido a la luz?

Recientemente, a dos altos funcionarios de la administración, tal y como informa el diario norteamericano, se les permitió aludir al cambio de estrategia nuclear (aunque sin dar demasiada información). Aún así, se espera que llegue al Congreso una notificación más detallada y no clasificada antes de que Biden deje el cargo.

Vipin Narang es un estratega nuclear del MIT que sirvió al Pentágono y que, a principios de agosto declaró: "El presidente emitió recientemente una guía actualizada sobre el empleo de armas nucleares para tener en cuenta a múltiples adversarios con armas nucleares". Aludió, además, al "aumento significativo de tamaño y diversidad" en el arsenal nuclear de China.

Pranay Vaddi, director senior de control de armas y no proliferación del Consejo de Seguridad Nacional, también ha hecho referencia a este documento secreto y lo hace señalando que es el primero que examina en detalle si Estados Unidos está preparado para responder a crisis nucleares que estallan simultánea o secuencialmente, con una combinación de armas nucleares y no nucleares. Enfatiza que esta nueva estrategia nuclear de Estados Unidos enfatiza en "la necesidad de disuadir a Rusia, China y Corea del Norte simultáneamente".

Cuando se le preguntó sobre el informe, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Savett, dijo: "Esta administración, al igual que las cuatro administraciones anteriores, emitió una Revisión de la Postura Nuclear y una Guía de Planificación del Empleo de Armas Nucleares.

"Si bien el texto específico de las Directrices es confidencial, su existencia no es en modo alguno un secreto. Las Directrices emitidas a principios de este año no son una respuesta a ninguna entidad, país o amenaza en particular".

Respuesta a las ambiciones nucleares de China

La nueva estrategia nuclear de EEUU también responde a esas ambiciones nucleares que tiene China. La expansión nuclear del país asiático avanza a un ritmo aún más rápido de lo que los funcionarios de inteligencia estadounidenses anticiparon hace años. Esto viene a raíz del impulso de estas estrategias nucleares del presidente Xi Jinping.

