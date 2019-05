Un niño de dos años muere después de que su niñera le castigara comiendo medio paquete de sal

Yana Deinesh, una niñera de 25 años de Rusia, obligó a comer 50 gramos de sal a un niño de dos años, como castigo por estar "de mal humor", según afirma 'The Sun'.

La niñera se hacía cargo del pequeño porque su madre no podía cuidar de su bebé "por trabajo". Yana Deinesh virtió medio paquete de sal en la comida del niño y le obligó a comérselo a la fuerza. Mas tarde, el pequeño comenzó a sentirse mal hasta que acabó perdiendo el conocimiento.

La dosis de sal en el cuerpo del menor superó por 60 veces el nivel normal de consumo del cuerpo humano, lo que le causó la muerte.

Yana Deinesh ha sido sentenciada a 14 años de cárcel por el asesinato del menor de dos años. Durante el interrogatorio dijo que "no había pensado en las consecuencias de sus actos" y que "no quería que el niño muriera". Además, la acusada afirmó haber golpeado con un cinturón al menor en varias ocasiones para castigarlo cuando no se portaba bien.

También te puede interesar...

Cadena perpetua para el hombre que secuestró a una niña tras matar a sus padres

Un grupo de menores propina una paliza a una mujer por reñirles