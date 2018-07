Una niña de siete años cuenta a través de Twitter cómo es su vida en Alepo

How are you my friends? . We are okay today, God bless you. - Bana #Aleppo pic.twitter.com/IKQYjc9YIA — Bana Alabed (@AlabedBana) 31 de octubre de 2016

I think my childhood is stolen by the war but I fight for my childhood again under the bombings. - Bana #Aleppo pic.twitter.com/OOOrZO5c4X — Bana Alabed (@AlabedBana) 7 de noviembre de 2016

2 bombs hit nearby us as you can see, huge smoke into the sky. - Fatemah #Aleppo pic.twitter.com/w02iD0ns8T — Bana Alabed (@AlabedBana) 18 de noviembre de 2016

Bana Alabed es una niña de siete años que vive en el este de Alepo, lo que ha condicionado su vida, que ha estado marcada por el sonido de las bombas desde que era pequeña. Junto a su madre, Fatemah, publica a través de su cuenta de Twitter cómo es su vida en la ciudad siria, donde alrededor de 250.000 personas están atrapadas en la zona oriental, controlada por los rebeldes. Mediante sus fotografías, vídeos y textos, le cuenta al resto del mundo cómo se vive en Alepo y cuáles son sus temores. Además muestra el grado de destrucción que vive la ciudad y pide ayuda para que paren los bombardeos. En una de sus publicaciones muestra el momento en el que una bomba cae del cielo y dice "amigos, esto no es la luna, se trata de una bomba cayendo ahora mismo. Rezad por nosotros esta noche. Tengo miedo". La repercusión de su cuenta ha sido tan grande que incluso después de decirle a J.K. Rowling, la escritora de la saga de libros 'Harry Potter' que había visto la película y que le gustaría leer las novelas, la propia escritora le hizo llegar uno de los libros. Con sus mensajes, Bana trata de concienciar al resto del mundo del sufrimiento por el que atraviesan miles de personas que viven recluidas en sus casas por los continuos bombardeos.

