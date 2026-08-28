Vídeo: Una mujer salva su vida de milagro tras evitar ser alcanzada por un dron ruso en Kiev

Una mujer ha evitado la muerte tras haber estado muy cerca de sufrir un ataque con drones rusos en Kiev, la capital de Ucrania. En las imágenes secontempla a la mujer paseando, que se asusta tras darse cuenta del dron que está a punto de impactar, por lo que empieza a correr y sale ilesa, aunque el fuego que causa la explosión no la alcanza por muy poca distancia.

A pesar de que haya logrado sobrevivir, una persona ha muerto en otro ataque contra la ciudad ucraniana. Paralelamente, la propia Ucrania ha bombardeado una refinería rusa situada a 250 kilómetros de Moscú.

Los ataques rusos contra infraestructuras industriales y el bloqueo de los puertos de Ucrania amenazan con detener completamente el sector metalúrgico del país, uno de los más importantes de su economía, en el que los productores ya anuncian la interrupción de su actividad y las exportaciones están cayendo a mínimos históricos.

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