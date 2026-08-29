Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

REFERÉNDUM

Islandia decide en las urnas si retoma su camino hacia la Unión Europea

La consulta llega en un momento de profunda división social, aunque los últimos sondeos apuntan a una ligera ventaja de los partidarios de volver a negociar con Bruselas.

Islandia

Islandia decide en las urnas si retoma su camino hacia la Unión Europea | Reuters

Publicidad

Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

Islandia celebra este sábado un referéndum para decidir si retoma las negociaciones de adhesión a la Unión Europea (UE), suspendidas en 2013 y formalmente abandonadas dos años después. La consulta llega en un momento de profunda división social, aunque los últimos sondeos apuntan a una ligera ventaja de los partidarios de volver a negociar con Bruselas.

El proceso de adhesión comenzó en 2009, impulsado por el Gobierno de coalición de izquierda que asumió el poder tras la grave crisis económica que sufrió el país. Las negociaciones avanzaron durante varios años y llegaron a abrir 27 de los 33 capítulos comunitarios, pero quedaron paralizadas antes de abordar algunos de los asuntos más sensibles, especialmente la pesca y la agricultura.

Tras las elecciones de 2013, un Ejecutivo de centroderecha decidió interrumpir el proceso y, en 2015, comunicó a la Comisión Europea que Islandia dejaba de ser candidata. Sin embargo, Bruselas sostiene que la solicitud de adhesión nunca fue retirada formalmente.

Ahora, el Gobierno de coalición de centroizquierda formado tras las elecciones de 2024 ha decidido volver a consultar a la población. El acuerdo de Gobierno contemplaba celebrar un referéndum antes de 2027, mientras que el Parlamento autorizó la convocatoria de la consulta el pasado 29 de mayo.

La primera ministra, Kristrún Frostadóttir, y su partido, la Alianza Socialdemócrata, respaldan la reanudación de las negociaciones, al igual que el partido centrista Reforma. El tercer socio de la coalición, el Partido del Pueblo, mantiene una posición más ambigua.

Esto supondría el apoyo al "sí"

La participación puede resultar decisiva en un resultado que se prevé muy ajustado. El apoyo al "sí" es mayoritario en Reikiavik y su área metropolitana, mientras que el rechazo tiene más fuerza en las zonas rurales.

Una victoria del "sí" no supondría la entrada inmediata en la UE. Islandia tendría que negociar un acuerdo, someterlo posteriormente a un nuevo referéndum y completar reformas constitucionales y parlamentarias.

Para la UE, una eventual adhesión tendría además importancia estratégica. Islandia reforzaría la presencia europea en el Atlántico Norte y el Ártico, regiones cada vez más relevantes ante las crecientes tensiones geopolíticas entre Europa, Estados Unidos y Rusia.

Muere el rey Harald de Noruega a los 89 años

El rey Harald V de Noruega

Publicidad

Mundo

Islandia

Islandia decide en las urnas si retoma su camino hacia la Unión Europea

Noruega prepara la despedida de Harald

Noruega despide a su rey Harald V con ofrendas florales para rendir homenaje a su figura en el Palacio Real de Oslo

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, durante una conferencia de prensa con el primer ministro albanés en Roma, Italia, el 13 de noviembre de 2025

Italia amenaza con un pulso diplomático prolongado al estudiar prorrogar un mes más los controles fronterizos a España

Imagen de archivo de una ambulancia
Muerte

Un muerto y varios heridos tras la caída de un gran cartel en un festival cristiano

Ilustración de un tumor cerebral
Tumor cerebral

Un niño de 14 años muere a causa de un tumor cerebral después de que le diagnosticaran migrañas

Imagen aérea de la destrucción de la riada en Nepal
Riada

Nepal rescata a dos de los tres españoles desaparecidos y eleva a 675 los muertos por las riadas

Las devastadoras riadas que han golpeado Nepal dejan ya 675 muertos y más de 3.000 desaparecidos, mientras los equipos de emergencia continúan con las labores de búsqueda y rescate.

El presidente de EE.UU., Donald Trump.
petróleo

Trump anuncia un acuerdo para el "control mayoritario" de una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela

Washington tendrá el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de crudo venezolano y el pacto contempla inversiones privadas superiores a los 100.000 millones de dólares.

Grabación en la que la mujer huye tras ver al dron ruso mientras paseaba en Kiev.

Vídeo: Una mujer salva su vida de milagro tras evitar ser alcanzada por un dron ruso en Kiev

Roban un collar valorado en cinco millones de euros del Museo de Artes Aplicadas de Viena (Austria)

Roban un collar valorado en cinco millones de euros del Museo de Artes Aplicadas de Viena (Austria)

Roca arrastrada por la riada de Nepal

VÍDEO: Las impactantes imágenes de una enorme roca arrastrada por la riada en Nepal

Publicidad