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Un muerto y varios heridos tras la caída de un gran cartel en un festival cristiano

El terrible suceso ha tenido lugar en West Sussex en el sur de Inglaterra, provocando un muerto y varios heridos, ante esto, el festival se canceló.

Imagen de archivo de una ambulancia

Imagen de archivo de una ambulancia Pexels

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Juan Vivancos
Publicado:

La caída de un gran cartel en un festival cristiano en West Sussex, Inglaterra, ha provocado la muerte de un hombres además de dejar varios heridos. El suceso ha tenido lugar en el 'Big church Festival', un evento cristiano que se celebra anualmente en Wiston Park en el sur de Inglaterra.

Los servicios de emergencia fueron avisados alrededor de las 15:40 horas y se enviaron paramédicos de cuidados intensivos al recinto del festival.

El fallecido se trata de un hombre de 41 años, sus familiares ya han sido notificados del terrible accidente.

Los organizadores del Big Church Festival han comunicado que, tras el incidente, han decidido cancelar el evento.

Un correo electrónico enviado por los organizadores, instaba a todos los campistas a regresar a sus alojamientos y ordenaba la suspensión de los espectáculos "debido a un incidente grave en el recinto".

El servicio de ambulancias confirmó que seis pacientes fueron atendidos inicialmente por los equipos de emergencias médicas, los paramédicos de cuidados intensivos y los equipos de respuesta especializada.

La policía declaró: "Los servicios de emergencia están respondiendo actualmente a un incidente en un evento cerca de Steyning."

"Como consecuencia, es probable que se produzcan algunas interrupciones en el tráfico en la zona, por lo que instamos a los ciudadanos a que busquen rutas alternativas si les es posible".

Caso parecido en La India

Dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas después de que una estatua del dios Ganesh, de casi siete metros de altura, cayera sobre ellas durante las celebraciones del festival dedicado a esta deidad hindú en el sur de Bombay, en India.

Según informaron las autoridades locales, la estatua se precipitó al suelo después de que algunas de las tuercas y tornillos que sujetaban su estructura se encontraran sueltos. Los servicios de emergencia se desplazaron inmediatamente hasta el lugar.

El incidente se produjo durante el Ganeshotsav, un festival hindú que se prolongó durante diez días y que conmemoró el nacimiento del dios Ganesh. Se trata de una de las celebraciones religiosas más multitudinarias de Bombay.

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