Nicolas Maduro insiste en su victoria en Venezuela y denuncia un "intento de golpe de Estado fascista"

Tras la celebración de las elecciones en Venezuela, Nicolas Maduro se autoproclamaba el nuevo ganador y presidente electo del país. "El poder soberano electoral de Venezuela ha emitido un dictamen, que recibo con humildad de obrero", fueron las palabras del supuesto reelegido en su país. Con un 51% de los votos, Nicolas Maduro afrontará de nuevo el puesto como presidente del estado. A pesar de este resultado, la oposición no se cree la victoria y denuncian un fraude electoral.

Tras conocerse el escrutinio, las protestas se han sucedido en todo el país. Las barricadas, los incendios y las caceroladas se han adueñado de las calles. Todos con un mismo objetivo: hacer saber al mundo su malestar ante este supuesto fraude. Maduro por su parte, tilda estas manifestaciones como "una película" y dice que sabe cómo "hacer frente a los violentos". Además, añade que los manifestantes son comandos, grupos fascistas y de extrema derecha que están pagados por Estados Unidos. Según el mandatario venezolano, "los mismos grupos dirigidos por el imperialismo norteamericano, los mismos países" están detrás de este plan golpista.

Edmundo González, líder de la oposición asegura que las movilizaciones que ha habido en las calles han sido en consecuencia de lo sucedido en las elecciones. "Todas las instituciones tienen el deber constitucional de respetar la voluntad popular, con plenas garantías para todos", añade González.

Expulsión de embajadores de Venezuela

En este casi primer día como presidente electo venezolano, Nicolas Maduro ha anunciado la expulsión de los embajadores de los países de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. La vicepresidenta de Chile cataloga esta acción como "vergonzosa".

Por su parte, Javier Milei, presidente de Argentina, dice que no va a reconocer otro fraude más, añadiendo: "¡Dictador Maduro afuera!". El mandatario de Uruguay también ha querido expresar su malestar ante esta decisión. Luis Lacalle Pou ha expresado que el proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio "claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma". El estado de Panamá, tras esta expulsión, anuncia la suspensión de las relaciones diplomáticas con Venezuela.

Otras naciones, como España, han expresado su preocupación ante las denuncias de fraude de la oposición, al tiempo que piden a las autoridades garantizar la transparencia del proceso y permitir un conteo detallado de los votos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com