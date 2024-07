Maduro responde a la advertencia de Milei: "¡Bicho cobarde, no me aguantas un round!"

Nicolás Maduro ha celebrado su victoria en las elecciones en Venezuela ante las reiteradas acusaciones de la oposición de "fraude". La comunidad internacional ya ha reaccionado a los resultados cuestionándolos. España ha pedido que se publiquen las actas. En medio de toda la polémica, Maduro ha protagonizado un severo rifirrafe con el presidente de Argentina, Javier Milei. Ha calificado al ultraliberal argentino de "nazi" y "fascista".

El presidente de Argentina, había anunciado en la madrugada de este lunes que su país "no va a reconocer otro fraude" en Venezuela. Ha dicho que los venezolanos "eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro". "Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte", aseveraba Milei en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

"Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas (de Venezuela) esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular", agregó el ultraderechista argentino. Un mensaje que ya ha sido replicado con dureza por Nicolás Maduro: "¡Bicho cobarde, no me aguantas un round!". "¡No al nazi fascista de Milei!".

El líder del chavismo ha tachado al presidente argentino de "vendepatrias", mientras que los cientos de seguidores que aclamaban al líder bolivariano gritaban "¡Milei, basura, vos sos la dictadura!". Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), Nicolás Maduro gana en Venezuela con el 51,20 % de los votos (5.150.092 apoyos).

Nicolás Maduro ha pedido"respeto a la voluntad popular", mientras que el opositor Edmundo González ha reaccionado asegurando que "los resultados son inocultables" y "el país eligió un cambio en paz", por el momento no reconocen a Nicolás Maduro.

La líder antichavista María Corina Machado ha proclamado que el "nuevo presidente electo" de Venezuela es el exembajador Edmundo González Urrutia. El candidato de la oposición ha sido muy duro con los resultados: "Los venezolanos y el mundo entero saben lo que ocurrió en la jornada electoral de hoy, aquí se han violado todas las normas, al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas".

