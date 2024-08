Multas a los padres que tarden en recoger a sus hijos del colegio

Se multará con 30 euros a los padres que se retrasen en la recogida de sus hijos en el colegio. Es una medida que se pondrá en marcha en la ciudad francesa de Toulouse el próximo día 2 de septiembre, con el inicio del curso escolar. El alcalde de esta localidad ha asegurado que cada año se producen unos 8.000 retrasos por lo que deben ampliar la jornada de algunos monitores y profesores y pagar ese tiempo extra que se quedan con los niños.

Se trata de una medida educativa, aseguró Jean-Luc-Moudenc, alcalde de Toulouse. "Creo que con estas multas se corregirán algunos comportamientos de padres", aseguró el edil. Afirmó que los padres que se retrasen por "fuerza mayor" no tendrán que pagar esta multa. "Además los padres serán advertidos previamente. La multa no será automática", aseguró Marion Lalane-de-Laubadère, primera responsable de Educación del ayuntamiento de Toulouse.

Una medida injusta y discriminatoria

Algunas asociaciones de padres han calificado esta multa como "injusta y discriminatoria" porque afectará a las familias más precarias, "aquellas que no tienen recursos para pagar a personas que recojan en la escuela a sus hijos. Aunque para el alcalde francés la sanción no tiene afán recaudatorio sino que trata de modificar un comportamiento inadecuado, "algo que no depende de la situación económica de las familias".

Las multas no se aplicará a los retrasos de cinco minutos. "Las sanciones son para aquellos padres que, de forma habitual y sin poder contactar con ellos ni con sus seres queridos, llegan a veces hasta una hora y media tarde y no avisan" dijo la responsable de educación del consistorio francés.

Multas en otras poblaciones

Toulouse no es un caso aislado. En otras poblaciones francesas como Burdeos, Lille o Marsella ya se aplican este tipo de sanciones para los padres "tardones". Se llegan a imponer sanciones de 12 euros por el primer y segundo retraso y pasa a los 24 euros a partir del tercero.

El Gran Bretaña también existen las multas escolares, aunque en esta ocasión se trata de sanciones por ausencias injustificadas. En el último curso se impusieron cerca de 400.000 multas por absentimos escolar. Sanciones que llegan hasta los 180 euros y que se reducen a la mitad por pronto pago. Unas multas que se aplican cuando el alumno ha faltado a clase sin justificación durante cinco días.

