La mujer más pequeña del mundo mide 62 centímetros

El Libro Guinness de los Récords recoge un nuevo mérito: el de la mujer más pequeño del mundo. Se trata de Jyoti Amge, uan estudiante de la India que ya tiene 18 años y mide 61,95 centímetros.

Ella está feliz por su tamaño. Dice que está "orgullosa" de ser pequeña. Le gusta la atención que recibe y no se lamenta de su estatura: "No me siento diferente".

A los 15 años de edad, Jyoti Amge medía tan sólo 58 cm y pesaba 5 kilos. Dada sus condiciones físicas, le hicieron un diminuto banco donde se sentaba en el colegio. Ahora ya es mayor de edad y puede ostentar el título de la mujer más pequeña del mundo.