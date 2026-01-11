Detienen al actor Disney Matt Prokop por posesión de pornografía infantil: conocido por High School Musical 3 o Hannah Montana

Matt Prokop, exactor Disney conocido por sus papeles en High School Musical 3 o Hannah Montana, ha sido detenido en Texas acusado de un delito grave de pornografía infantil, además de varios cargos por antecedentes anteriores. Según informan medios estadounidenses como People o TMZ, el arresto del intérprete, de 35 años, se produjo en la víspera de Navidad, y fue trasladado a la cárcel del condado de Victoria , en Texas.

Tras llevar a cabo una orden de registro en su propiedad, las autoridades policiales encontraron material explícito de menores. Además, también se enfrenta a otros cargos como fuga por arresto, resistencia a la autoridad y la violación de una fianza vinculada a un caso abierto en 2024, cuando fue detenido por presuntamente agredir a su pareja sentimental. El intérprete fue acusado de empujar y golpear la cabeza de su pareja contra un objeto no identificado, y la policía local confirmó que las lesiones justificaban su detención por agresión familiar agravada y resistencia al arresto.

Acusaciones de abuso y una orden de alejamiento

Prokop protagonizó junto a la actriz Sarah Hyland la película 'Un chifaldo encantador', y comenzaron una relación sentimental. Pero en 2014 pusieron fin a su noviazgo, y la intérprete, popularmente conocida por la serie Modern Family, le acusó de abuso físico y emocional, llegando a obtener una orden de alejamiento contra el actor. En documentos judiciales, Hyland describió episodios de violencia y mensajes amenazantes que continuaron tras la ruptura.

Matt Prokop, además de su amplio historial delictivo, tiene una larga trayectoria profesional. Nació en 1990 en Victoria, Texas, y en 2007 saltó a la fama con una aparición en Hannah Montana, seguida de papeles en The Office, Buena Suerte Charlie y un episodio de Modern Family. Pero su carrera como actor se vio manchada hasta el punto de tener que retirarse de la industria tras las acusaciones de abuso.

Ahora, las autoridades del condado de Victoria tienen abierta una investigación en la que determinarán el futuro judicial del artista. Aunque por el momento se desconocen más detalles sobre el material de pornografía infantil incautado, el actor tendrá que enfrentarse a los cargos criminales de los que se le acusa mientras permanece detenido sin posibilidad de fianza.

