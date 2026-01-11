Amputan la pierna de una mujer que fue atacada por su propio pitbull

Una mujer de 42 años, trabajadora sanitaria, ha perdido una pierna tras ser atacada por su propio perro en el interior de su vivienda en Murfreesboro, en el estado de Tennessee (Estados Unidos). El animal, un pitbull mestizo llamado Dennis, le causó heridas tan graves que los médicos no pudieron salvar la extremidad.

El ataque se produjo el pasado 10 de diciembre, cuando Amanda Mears se disponía a sacar a pasear a uno de sus perros. En ese momento, otro de los animales de la casa, un bulldog americano llamado Ralphie, logró salir de una habitación donde había sido encerrado y se inició una pelea entre ambos perros. Mears intentó intervenir para separarlos, como ya había hecho en otras ocasiones, sin imaginar el desenlace.

Según ha contado a medios locales, Dennis se abalanzó sobre Ralphie y, cuando ella se interpuso, el pitbull se aferró con fuerza a su pierna izquierda y no la soltó. La mujer asegura que, impulsada por la adrenalina, no sintió dolor en un primer momento. Para lograr liberarse, llegó a estrangular al animal con su otra pierna y los brazos.

Además de la grave herida en la pierna, el perro le mordió la mano izquierda y le provocó una fractura en el brazo derecho, lesiones de las que no fue consciente hasta más tarde. Durante el ataque, Mears gritó a su hijo de 10 años para que permaneciera encerradoen su habitación, evitando así que el menor resultara herido.

Una decisión extrema

Tras conseguir zafarse, fue trasladada de urgencia a un hospital de Nashville. Allí, los médicos comprobaron que su pierna estaba prácticamente destrozada. Le plantearon dos opciones: someterse a una serie de operaciones que podrían ser hasta doce intervenciones durante los dos años siguientes, o amputar la extremidad por debajo de la rodilla.

Finalmente, Mears optó por la amputación para evitar un proceso largo y doloroso con un pronóstico incierto. La intervención se realizó tres días después del ataque. Posteriormente, también fue operada de las lesiones en los brazos y se espera que pueda recibir una prótesis en los próximos meses. Una campaña de donaciones se ha puesto en marcha para ayudar a cubrir los elevados gastos médicos.

La mujer, que convive con cuatro perros y suele acoger animales abandonados, tomó además la difícil decisión de sacrificar a Dennis para garantizar la seguridad de su hijo. "Siempre había sido un perro dulce y nunca mostró agresividad", afirmó. "Era mi mejor amigo, pero proteger a mi hijo era lo primero".

