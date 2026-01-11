Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

ACCIDENTE

Amputan la pierna de una mujer que fue atacada por su propio pitbull

La mujer intentó intervenir en una pelea entre dos de sus perros y separarlos, como ya había hecho en otras ocasiones, hasta que uno de ellos se abalanzó sobre su pierna.

Una mujer pierde una pierna tras ser atacada por su propio pitbull

Una mujer pierde una pierna tras ser atacada por su propio pitbull Go fund me

Publicidad

Lola Márquez Romero
Publicado:

Una mujer de 42 años, trabajadora sanitaria, ha perdido una pierna tras ser atacada por su propio perro en el interior de su vivienda en Murfreesboro, en el estado de Tennessee (Estados Unidos). El animal, un pitbull mestizo llamado Dennis, le causó heridas tan graves que los médicos no pudieron salvar la extremidad.

El ataque se produjo el pasado 10 de diciembre, cuando Amanda Mears se disponía a sacar a pasear a uno de sus perros. En ese momento, otro de los animales de la casa, un bulldog americano llamado Ralphie, logró salir de una habitación donde había sido encerrado y se inició una pelea entre ambos perros. Mears intentó intervenir para separarlos, como ya había hecho en otras ocasiones, sin imaginar el desenlace.

Según ha contado a medios locales, Dennis se abalanzó sobre Ralphie y, cuando ella se interpuso, el pitbull se aferró con fuerza a su pierna izquierda y no la soltó. La mujer asegura que, impulsada por la adrenalina, no sintió dolor en un primer momento. Para lograr liberarse, llegó a estrangular al animal con su otra pierna y los brazos.

Además de la grave herida en la pierna, el perro le mordió la mano izquierda y le provocó una fractura en el brazo derecho, lesiones de las que no fue consciente hasta más tarde. Durante el ataque, Mears gritó a su hijo de 10 años para que permaneciera encerradoen su habitación, evitando así que el menor resultara herido.

Una decisión extrema

Tras conseguir zafarse, fue trasladada de urgencia a un hospital de Nashville. Allí, los médicos comprobaron que su pierna estaba prácticamente destrozada. Le plantearon dos opciones: someterse a una serie de operaciones que podrían ser hasta doce intervenciones durante los dos años siguientes, o amputar la extremidad por debajo de la rodilla.

Finalmente, Mears optó por la amputación para evitar un proceso largo y doloroso con un pronóstico incierto. La intervención se realizó tres días después del ataque. Posteriormente, también fue operada de las lesiones en los brazos y se espera que pueda recibir una prótesis en los próximos meses. Una campaña de donaciones se ha puesto en marcha para ayudar a cubrir los elevados gastos médicos.

La mujer, que convive con cuatro perros y suele acoger animales abandonados, tomó además la difícil decisión de sacrificar a Dennis para garantizar la seguridad de su hijo. "Siempre había sido un perro dulce y nunca mostró agresividad", afirmó. "Era mi mejor amigo, pero proteger a mi hijo era lo primero".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Trump amenaza con quedarse Groenlandia "por las buenas o por las malas"

Donald Trump

Publicidad

Mundo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

Última hora de Venezuela en directo: Nicolás Maduro rompe su silencio desde la cárcel y pide a sus seguidores que no estén tristes

Aumenta la tensión en las calles de EEUU por el aseisnato de Reene Good

Aumenta la tensión en las calles de EEUU por el aseisnato de Reene Good

Una mujer pierde una pierna tras ser atacada por su propio pitbull

Amputan la pierna de una mujer que fue atacada por su propio pitbull

El actor Disney Matt Prokop junto a Sarah Hyland
PORNOGRAFÍA INFANTIL

Detienen al actor Disney Matt Prokop por posesión de pornografía infantil: conocido por High School Musical 3 o Hannah Montana

Muere Yeison Jiménez en un accidente de avioneta: había soñado varias veces con su propia muerte de esa forma
ACCIDENTE AÉREO

Muere Yeison Jiménez en un accidente de avioneta: había soñado varias veces con su propia muerte de esa forma

Protestas Irán
IRÁN

Nueva ola de protestas en Irán: censura de internet y numerosas víctimas mortales

Diversas ONG han denunciado este domingo que los muertos por la represión de las protestas en Irán se contarían "por cientos", y que los hospitales y las morgues "están sobrepasados".

Ataque
SIRIA

Estados Unidos bombardea posiciones del Estado Islámico en Siria

La ofensiva se produce tras el ataque del 13 de diciembre en el centro de Siria, cuando fuerzas estadounidenses que apoyaban una operación antiterrorista fueron atacadas por el Estado Islámico. En ese asalto murieron dos miembros de la Guardia Nacional de Iowa y un intérprete civil.

Donald Trump, durante la reunión con ejecutivos de las industrias del petróleo y el gas en el Salón Este de la Casa Blanca

Jornada de liberaciones y protestas en plena negociación de Trump con las petroleras

Los memes de Trump

Vídeo: Trump se salta los formalismos en medio de las importantes reuniones que aborda EEUU

ICE agent fatally shoot woman during Minneapolis immigration raid

Qué pasa en Minneapolis: El futuro judicial del agente del ICE que mató a una mujer en un operativo migratorio

Publicidad