Zelenski acepta "congelar" el frente de guerra con Rusia para alcanzar la paz, pero exige garantías de seguridad

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, abre la puerta a una nueva fórmula para intentar poner fin a la guerra con Rusia. El mandatario ucraniano ha asegurado que estaría dispuesto a congelar las actuales líneas del frente y aceptar un alto el fuego como punto de partida para alcanzar un acuerdo de paz definitivo.

Así lo ha manifestado este miércoles durante una entrevista en la cadena estadounidense Fox News. Preguntado por la posibilidad de mantener la situación territorial actual, con Ucrania conservando al menos el 75 % de su territorio, Zelenski ha respondido con un rotundo "Sí". "En este momento debemos congelar (el mapa de Ucrania), creo que esa es la forma real de poner fin a esta guerra", ha afirmado.

Zelenski pone una condición para negociar la paz con Rusia

Aunque se muestra dispuesto a detener los combates, el presidente ucraniano considera imprescindible contar con garantías internacionales que impidan una nueva ofensiva rusa. "Por supuesto, esto es lo mínimo que necesitamos de Rusia hoy. Después, por supuesto, acudiremos al presidente (Trump) y a los (aliados) europeos y pediremos garantías de seguridad", ha explicado.

Zelenski se refiere así a la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, de detener las hostilidades sobre las posiciones actuales para facilitar un acercamiento entre Kiev y Moscú. El mandatario ucraniano insiste en que cualquier acuerdo debe ofrecer protección a largo plazo y evitar que Rusia pueda volver a atacar en el futuro.

Ucrania rechaza quedar fuera de las negociaciones

Otro de los asuntos que preocupa a Kiev es la posibilidad de que otras potencias negocien el futuro del país sin contar con su participación. Ante las propuestas de Moscú de celebrar una reunión entre Rusia, China y Estados Unidos, Zelenski ha dejado clara su posición. "Estamos abiertos a negociar en cualquier formato y sobre cualquier asunto pero, por favor, no hablen de nosotros sin nosotros", ha advertido.

Por su parte, Trump ha vuelto a reclamar a Zelenski que alcance un acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, y ha criticado el coste de la ayuda estadounidense a Ucrania. El mandatario norteamericano también ha defendido su decisión de aliviar las sanciones contra Moscú y ha agradecido a Putin la liberación de un ciudadano estadounidense capturado mientras combatía en el Ejército ucraniano.