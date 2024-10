La muerte de Sinwar: ¿Un punto de inflexión en la guerra de Gaza?

Tras la reciente muerte de Yahya Sinwar, líder máximo de Hamás en Gaza, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asegura que "marca el principio del fin" de la guerra. Sin embargo, expertos como Francisco Gan Pampols, Teniente General del Ejército de Tierra en la reserva, advierten que la eliminación de Sinwar no implica el final del conflicto, ni la liberación de rehenes, ya que el poder de Hamás probablemente se redistribuirá entre otros comandantes: "No creo que Israel vaya a parar. Las declaraciones del Primer Ministro de Israel van en la dirección contraria. Lo que va a hacer es apretar."

Sinwar murió fruto de un enfrentamiento casual

El asesinato de Sinwar, considerado la mayor victoria israelí en esta guerra, ocurrió en Rafah, al sur de Gaza. No fue producto de una operación planificada, sino de un enfrentamiento casual entre las fuerzas israelíes y un grupo de hombres que incluía a Sinwar. "El hecho de que Sinwar haya desaparecido lo único que significa es que un escollo muy importante para las negociaciones ya no está activo, pero eso no significa que Hamás vaya a alejarse de esa línea.", asegura Gan Pampols.

Según el diario Times of Israel, el ejército israelí localizó a Sinwar gracias a un dron, pero no conocían su identidad. Fue después del ataque, cuando su cuerpo fue identificado mediante test dental, huellas dactilares y ADN, este último encontrado en un túnel cercano a donde Hamás asesinó a seis rehenes en agosto.

¿Quién era el líder de Hamás?

Yahya Sinwar nació en 1962 en Gaza y ha dedicado su vida a la lucha contra Israel. Pasó 22 años en prisión en Israel, tiempo en el cual perfeccionó su comprensión del enemigo y sus tácticas. Su eliminación se percibe como un golpe devastador para Hamás, aunque la estructura de la organización sugiere que otros líderes, como Mohamed Deif o el hermano de Sinwar, podrían asumir el control. "Probablemente las funciones de Yahia Sinwar se hayan dividido ya entre otros comandantes.", añade el Teniente General en la reserva, Francisco Gan Pampols. "No parece una hipótesis probable que Hamás se rinda, porque todavía se siente respaldada por Irán y por Hizbulá."

