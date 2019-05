Muere Sophia, una niña de 10 años que ha sido objeto de duros insultos por su deformación facial

Una niña de 10 años con una deformidad facial debido a un síndrome sin identificar y que sufría el síndrome de Rett y diabetes de tipo 1, ha fallecido en Cornelius (Carolina del Norte). La pequeña ha sido objeto de duros insultos y críticas por su aspecto físico durante su corta vida, algo contra lo que su madre siempre ha luchado.

Sophia Weaver murió el pasado jueves debido a complicaciones relacionadas con el síndrome cerebral de Rett que sufre, y su madre, Natalie, lo anunció el viernes en Twitter. "Nuestra #SweetSophia dejó esta tierra anoche mientras pasaba todos los días de su vida rodeada de amor y adoración... Una vez que salgamos de este dolor que rompe el corazón, continuaremos ayudando a otros en su memoria", escribió.

Sophia fue trasladada a cuidados paliativos en febrero. Su madre estaba decidida a dejar que su hija pasara el resto de su vida con vida, sin tratamientos ni operaciones médicas dolorosas.

En un tuit escrito el 26 de abril, Natalie aseguraba que sería "la última cirugía que Sophia tendrá. No más hospitales, no más incisiones, no más cicatrices". Sophia se había sometido a 22 cirugías extenuantes en su corta vida, tuvo una sonda de alimentación y una bolsa de colostomía y requirió atención las 24 horas.

Natalie fue una defensora incansable de su hija pequeña, cuya desfiguración la convirtió en un blanco constante de malas miradas y comentarios odiosos. Se sintió horrorizada tras leer un comentario que afirmaba que la apariencia de su hija es un claro argumento para abortar, destaca además cómo otras personas habían convertido las fotos de Sophia en memes crueles.