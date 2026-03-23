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Muere la periodista Jessi Pierce y sus tres hijos tras un incendio en su casa

Los vecinos alertaron a los servicios de emergencia al ver llamas saliendo de la vivienda.

Jessi Pierce

Jessi Pierce@jessi_pierce en X

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Noticia muy triste y desoladora. La corresponsal de 'NHL.com' y reportera de los Minnesota Wild, Jessi Pierce, de 37 años, y sus tres hijos han muerto en un incendio en su casa. Los cuerpos de los tres familiares fueron localizados sin vida tras el incendio desatado en su vivienda en White Bear Lake, Minnesota, el sábado. La reportera había cubierto a los Wild durante una década.

"Toda la familia de la Liga Nacional de Hockey (NHL) envía sus oraciones y más sentidas condolencias a la familia Pierce por el fallecimiento de Jessi Pierce y sus tres hijos pequeños", relató la NHL en un comunicado. "Jessi amaba nuestro deporte y fue una valiosa integrante del equipo de NHL.com durante una década. La extrañaremos muchísimo".

"Todo el equipo de NHL.com está devastado y desconsolado por la pérdida de Jessi y sus hijos", expresó por su parte Bill Price, vicepresidente y editor en jefe de NHL.com, en un comunicado. "El amor de Jessi por su familia y el hockey era evidente en la energía y la pasión que aportaba a su trabajo con nosotros. Era un verdadero placer hablar con ella y trabajar a su lado. La echaremos mucho de menos".

Los vecinos alertaron de las llamas en la casa

Fueron los vecinos quienes llamaron al 911 el sábado informando de que veían llamas saliendo de la casa de Pierce. Por el momento, la causa del incendio permanece bajo investigación.

"Jessi era una persona amable y compasiva que se preocupaba profundamente por su familia y por quienes la rodeaban", dijo el Minnesota Wild en una publicación en redes sociales en memoria de Pierce. "Fue una embajadora del hockey durante su tiempo cubriendo al Wild y la NHL."

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