Muere una menor tras someterse a una cirugía de aumento de pecho

Una adolescente de 14 años ha fallecido en Durango, México, después de someterse a una cirugía estética de aumento de pecho en una clínica privada. Paloma Nicole Arellano fue operada el pasado 12 de septiembre con el consentimiento de su madre, mientras que su padre, Carlos Arellano, asegura que desconocía por completo lo que ocurrió.

El padre afirma que la intervención, realizada por el médico identificado como Víctor N., derivó en terribles complicaciones: una parada cardiorrespiratoria, inflamación cerebral y la necesidad de inducirla al coma e intubarla. Tras una semana hospitalizada, la menor falleció este sábado, según ha informado El Sol de México.

El padre desconocía la operación hasta el funeral, en el que se enteró de lo ocurrido.

“Yo pensé que se había complicado el Covid en su viaje a la sierra”, ha declarado el padre, recordando que la madre le había comunicado que su hija había dado positivo y que se ausentarían por unos días sin cobertura telefónica.

Fue el lunes cuando recibió una llamada. La madre le informó de que Paloma estaba muy grave y hospitalizada. Al llegar, se encontró a su hija entubada e inducida al coma. La versión inicial que le dieron fue que había sufrido un paro respiratorio debido al Covid y que eso le había provocado una inflamación cerebral.

A lo largo de los siguientes días, la adolescente permaneció en estado crítico. Los médicos probaron distintos métodos, como limpiezas profundas con sondas, debido a la mucosidad que le impedía respirar. El 19 de septiembre los doctores decidieron desentubarla tras observar leves movimientos, pero esa misma noche sufrió una nueva complicación. Finalmente, un electrocardiograma confirmó la muerte cerebral de la víctima.

Al descubrir que la joven había sido sometida a una cirugía de implantes mamarios, solicitó a las autoridades que se asuman responsabilidades. “Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento”, exigió Arellano.

La denuncia del padre: "Murió víctima de un acto de negligencia criminal"

El padre ha denunciado a través de sus redes sociales este suceso: "Mi hija, Paloma Nicole Arellano Escobedo, de apenas 14 años, murió víctima de un acto de negligencia criminal en la calle Fénix. El 12 de septiembre fue sometida, sin mi consentimiento, a una cirugía estética por el Dr. V. M. R.G., hijo del magistrado V. M. R. L., en complicidad con su madre P. J. E.Q. El 20 de septiembre, tras días de sufrimiento, mi hija falleció. En su certificado de defunción falsamente se asentó “enfermedad” como causa de muerte, intentando encubrir la verdad", ha compartido.

