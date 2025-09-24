La Casa Blanca compara las redadas contra migrantes con el famoso videojuego Pokémon: "Hazte con todos"

Nueva polémica en Estados Unidos, el Gobierno de Trump no ve suficiente convocar redadas contra los migrantes y decide comparar estas persecuciones con la franquicia de videojuegos Pokémon. Esto mediante un vídeo publicado por la casa Blanca, en el cual se pueden observar distintas escenas de persecuciones y detenciones a migrantes acompañadas de la mítica canción de la serie y de un lema muy preocupante "Hay que atraparlos a todos".

El vídeo, engrandece a los agentes del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS, por sus siglas en inglés) como si fuesen grandes "cazadores Pokémon" y en lugar de poner las míticas cartas del juego, incluyen las fichas de los supuestos delitos de algunos migrantes. Todo junto a escenas de la serie e incluso su tipografía, convirtiendo las persecuciones en un "juego" y alentando a la gente a realizarlas, sobre todo a los menores que disfrutan del videojuego.

Este montaje ha creado gran polémica en las redes sociales, debido a su contenido irrespetuoso y la comparación de seres humanos con 'animales' de un videojuego. Presentando una de sus principales políticas como una "caza", quedando atrás los derechos humanos y la integridad de las personas migrantes.

Campaña de Trump contra los migrantes

La política de Donald Trump prometía"la mayor deportación de la historia" y sus actos demuestran que lo está cumpliendo. El presidente ha superado las 109.000 detenciones, un 120% más que en el período anterior, y con el ICE desplegado por todo el país, las persecuciones continúan.

Para justificar esta política y el vídeo en concreto, la Casa Blanca defiende que es una herramienta de comunicación, pero la realidad es que trivializa el dolor humano y criminaliza a los migrantes, los cuales componen el 15% del país americano.

Distintas organizaciones en defensa de los derechos humanos califican estos actos como "crueles" y "denigrantes", asegurando que no todo vale en la propaganda política y menos cuándo se trata de seres humanos.

