Muere una joven de 23 años en el concierto de Taylor Swift, 'The Eras Tour'

La esperada llegada de Taylor Swift a Río de Janeiro, Brasil, hizo que los ciudadanos, en especial los fans de la artista conocidos como 'swifties', la recibieran, de forma literal, con los brazos abiertos. El Cristo Redentor, fue iluminado con la camiseta de 'Junior Jewels' que usó la cantante en el videoclip de 'You belong with me", y con el mensaje: "Bienvenida a Brasil". Esto, sumado con otras acciones, introducía los tres conciertos programados en Brasil.

Desgraciadamente, la tragedia no tardó en llegar a esta esperada y celebrada fecha. El día del concierto, 17 de noviembre, Brasil se enfrentaba a una gran ola de calor que, sumada a la gran multitud concentrada en la arena, provocó el desfallecimiento de numerosas personas. Esta peligrosa situación causó la muerte de una joven de 23 años, identificada como Ana Clara Benevides, que sufrió una parada cardiaca como consecuencia de las temperaturas extremas.

El evento tuvo lugar en el Nilton Santos Olympic Stadium, el cual había sufrido unos cambios estructurales que impedían la circulación del aire, convirtiéndolo en una especie de horno en el que se llegó a alcanzar la sensación térmica de 60 grados. En esta situación, los asistentes luchaban por mantenerse conscientes mientras Swift, preocupada por sus seguidores, lanzaba botellas de agua desde el escenario.

A los esfuerzos de la cantante se sumaron los de su equipo que, ante la crisis que estaba teniendo lugar, comenzaron a repartir agua gratuita a los asistentes.

Sin embargo, las buenas intenciones de la cantante y de su equipo no fueron suficientes como para paliar la falta de infraestructuras adecuadas y de previsión por parte de los organizadores del evento.

Los bomberos que se trasladaron hasta el concierto declararon que más de mil personas se desmayaron debido a la deshidratación. A esto se suman las informaciones que aseguran que la venta de agua proporcionada en el estadio no era suficiente para satisfacer las necesidades de la multitud.

El Ministerio de Justicia de Brasil y la Secretaria del Consumidor han recibido denuncias y han anunciado que están tomando las medidas necesarias para garantizar el acceso a agua potable. A su vez están investigando a los responsables del incidente.

Denuncia en las Redes Sociales

Muchos de los asistentes han decidido denunciar lo sucedido en sus redes sociales. Este es el caso de Danniela, conocida en la red social de TikTok como 'justunalectoramas', que declaró visiblemente afectada que "cambiaría un montón de cosas de esta experiencia que arruinaron la noche por completo".

"Al entrar al estadio te quitaban todo. A mi me quitaron un abanico que había comprado en la misma fila y, una vez que entrabas al escenario, tenías que seguir esperando bajo el sol (...) La organización estuvo fatal, todos sabíamos desde hace semanas que para estas fechas habían pronosticado una ola de calor, por lo que se deberían haber tomado medidas", expresó la afectada.

"No me quiero imaginar lo mal que lo tuvieron que pasar los que estaban en la pista. Yo estaba en cadena inferior y la experiencia fue agonizante, hubo un momento en el que mareé haciendo nada, teniendo una silla y espacio para respirar", declaró Danniela, añadiendo que al salir del concierto vio "a un montón de gente vomitando y desmayada. Es más, vi a una persona a la que le estaba sangrando la nariz".

'Swifties' convierten en tendencia global el hashtag "T4F EXIGIMOS RESPEITO"

La comunidad 'swiftie' ha denunciado lo sucedido de forma masiva en las redes sociales, convirtiendo en tendencia global el hashtag "T4F EXIGIMOS RESPEITO".

Bajo esta etiqueta, los asistentes denuncian la mala gestión de la empresa de entretenimiento T4F, la cual ya ha emitido un comunicado lamentando la muerte de la joven.

"Anoche, Ana Clara se sintió indispuesta y fue atendida rápidamente por un equipo de bomberos y paramédicos y trasladada al puesto médico del Estadio Nilton Santos para recibir primeros auxilios. En vista de su estado, el equipo médico decidió trasladarla al Hospital Salgado Filho, donde, tras casi una hora de cuidados de urgencia, lamentablemente falleció", informa el comunicado.

Declaraciones de Taylor Swift

Taylor Swift ha publicado una historia en su cuenta oficial de Instagram, en la expresa que no puede ni siquiera contarnos lo devastada que se encuentra por esta noticia.

La cantante ha declarado acerca de que todavía no hay mucha información acerca de lo sucedido pero que, aun así, lo que sí sabe es que la víctima "era muy hermosa y demasiado joven".

"No voy a ser capaz de hablar de esto desde el escenario porque me siento abrumada por el dolor cuando incluso tratar de hablar de ello. Quiero decir ahora que siento esta pérdida profundamente y mi corazón roto está con su familia y amigos. Esto es lo último que pensé que pasaría cuando decidimos traer esta gira a Brasil", ha expresado Swift.