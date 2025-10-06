Una leona de un influencer se escapa y ataca a dos personas en Tailandia, una de ellas un niño

La noche del sábado sucedió un hecho insólito en Tailandia. Una leona se escapó de una vivienda y atacó a dos personas, incluido un niño de 11 años que sufrió heridas menores. El animal tenia todo los registros legales y se encontraba confinado en un jaula en una vivienda de la zona.

El dueño era Prinya Parkpoom, un famoso influencer tailandés, el cual pedía disculpas por su cuenta de facebook y colgaba imágenes del animal, asegurando que la situación es su culpa: "Fue mi error. Quisiera disculparme con todos los afectados por este incidente"

¿Cómo sucedió el ataque?

Los hechos fueron descubiertos por el propio Prinya, que la noche del sábado comenzó a escuchar gritos desde su vivienda y se imaginó lo peor. Por lo que, salió corriendo en busca de la leona para evitar que nadie saliera afectado, pero ya era demasiado tarde. El animal mordió y clavó sus garras a dos transeúntes, teniendo uno de ellos solo 11 años.

Tras esto, encontró a la felina en una carretera cercana a la zona y consiguió encerrarla en la jaula donde estaba confinada, evitando que produjere un mayor daño a alguien más.

Según el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación en Tailandia, las autoridades encargadas de encuentran investigando el suceso, la leona se encontraba encadenada a un poste y por ello logró escaparse. Ante esta situación de irregularidad en el cuidado animal, rescataron al animal de la vivienda y han emprendido acciones legales contra Prinya.

Una pena de hasta 6 meses de prisión

El influencer, debido a la tención inapropiada de un animal no domestico, se puede enfrentar a una pena de hasta 6 meses de cárcel y una multa de 50.000 bat (Unos 1.300 euros). Esto agravado por un aviso reciente de las autoridades, en el que le obligan a reparar la jaula del animal ya que no cumplía los requisitos de seguridad.

Por su parte la leona ha sido trasladada por un equipo de Parques Nacionales a un centro para animales en la provincia de Suphanburi, donde permanecerá hasta que se resuelva el caso.

Situación de maltrato animal

Es cierto que en Tailandia el maltrato animal no esta penado como en España, pero esta situación no se debería permitir en ningún país y no solo por evitar daños a la pobalción sino por el bienestar del animal. Por ello este caso es muy preocupante, ya que no es normal que animales no domésticos como los leones vivan fuera de un hábitat preparado y seguro. Además, no se puede permitir que una persona que no tiene los conocimientos necesarios para cuidar a este tipo de animales, pueda adquirirlos y tenerlos encerrados.

