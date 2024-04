Muere Eva Evans, conocida influencer de TikTok, con 29 años

Noticia devastadora para el universo TikTok. Una de las creadoras de contenido de la plataforma por excelencia en Estados Unidos, Eva Evans, ha muerto con tan solo 29 años. La noticia ha consternado a los usuarios de la red social. Fue la hermana de la fallecida, Llila, quien dio a conocer los hechos a través de sus redes sociales.

"Ayer mi familia recibió la noticia de que nuestra dulce, fabulosa, creativa, cariñosa y divertida Eva; mi hermosa hermana, ha muerto", escribía Lila Joy, de 27 años, devastada. Afirmaba encontrarse en "shock" por la dificultad que estaba suponiendo aceptar lo ocurrido.

"El mundo será muy diferente sin ella"

"Después de 24 horas, me encuentro en un ciclo de constante negación y aceptación, así que puedo imaginar lo difícil que será procesar esta noticia", comunicaba en su cuenta con el fin de informar a sus seguidores y a los de su hermana. Acompañaba a sus palabras una fotografía de su hermana, a la que dedicaba unas emotivas palabras. "El mundo será muy diferente sin ella", sentenciaba.

"Ayer mi familia recibió la noticia de que nuestra dulce, fabulosa, creativa, cariñosa y divertida Eva, mi hermosa hermana, había fallecido. Después de 24 horas, todavía me encuentro en un ciclo constante de negación y aceptación, así que sé lo increíble y difícil que será procesar esta noticia. Realizaremos una celebración de Eva el próximo martes 23 de abril por la noche en el bajo Manhattan. Por favor envíeme un mensaje de texto para que pueda obtener un recuento y compartiré los detalles. Desearía tener a Eva aquí ahora para referirme porque ella tendría mejores palabras y sabría decir lo que yo no digo. Seré breve para que podamos planificar los próximos días, pero escucharán mucho más de mí sobre lo mucho que Eva significa para mí y lo diferente que será el mundo sin ella. todo mi amor, lila", era el mensaje completo de la hermana de la influencer.

El último post de la influencer en redes sociales

La última publicación de la influencer fue en la red social Instagram. En ella se puede leer cómo la joven se preguntaba por qué no existían emojis para el equipo de fútbol de los Yankees de Nueva York, el 18 de abril. "He escuchado a gente decir que Nueva York no es el centro del universo, pero yo no espera esto", bromeaba.

Causas de la muerte

Por el momento, se desconocen las causas de la muerte del TikToker. Su familia, que atraviesa duros momentos, no ha querido ofrecer más detalles acerca de los motivos de la muerte de la joven, aunque sí que han precisado que tiene previsto llevar a cabo una pequeña celebración en memoria de la influencer el próximo martes 23 de abril en Manhattan, donde residía.

En este homenaje, estarán presentes sus hermanas, Lila, Zoe y Sofi, además de su madre, Heather Evans. El padre la joven, el artista Matt Baumgardner, murió en 2018.

