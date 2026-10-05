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La defensa de Daniel Sancho agota su última vía y pide al Supremo que anule el fallo de la condena a cadena perpetua

El hijo del actor Rodolfo Sancho está condenado a cadena perpetua pero su defensa apura sus opciones de rebajar la condena.

Daniel Sancho en una imagen de archivo

Daniel Sancho en una imagen de archivo EFE

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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La defensa de Daniel Sancho ha presentado una solicitud ante el Tribunal Supremo de Tailandia para que anule el fallo de las apelaciones que confirmaron la sentencia de primera instancia por la que el hijo del actor Rodolfo Sancho tendrá que cumplir cadena perpetua en el país asiático.

El Tribunal Provincial de Samui en el sur de Tailandia dictó esta sentencia contra el español hace dos años (29 de agosto de 2024), y con esta solicitud ante el Supremo, tanto Sancho como su defensa buscan anular la resolución de las apelaciones.

Última oportunidad de rebajar la condena a cadena perpetua

La justicia del país asiático entiende que Daniel Sancho es culpable de asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, a quien habría quitado la vida tras planificarlo premeditadamente en la isla de Phangan en agosto de 2023, además de haber ocultado su cadáver y robarle la documentación.

El proceso del juicio lleva tres años en marcha y esta solicitud ante el Supremo supone prácticamente su última oportunidad de revertir, o al menos rebajar, el fallo de primera instancia por el que fue condenado a cadena perpetua. El condenado tiene 32 años y lleva en la cárcel desde que fue detenido el 7 de agosto de 2023.

Evitó la pena de muerte

Hace apenas diez días, el Tribunal de Phuket rechazó el recurso interpuesto por la defensa del español y decidió no repetir el juicio para mantener la condena a cadena perpetua. No obstante, Sancho pudo haber afrontado incluso la pena de muerte ya que el Código Penal de Tailandia contempla esta posibilidad por el crimen de asesinato premeditado. Finalmente la condena fue a cadena perpetua porque consideró útil su declaración y colaboración durante la investigación. Precisamente en septiembre de 2026, la familia de la víctima pidió la pena de muerte pero el recurso fue rechazado.

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