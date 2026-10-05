EE.UU. retira todos sus bombarderos de la base británica de RAF Fairford tras el incidente "terrorista"

Estados Unidos ha retirado todos sus bombarderos de la base aérea británica de RAF Fairford, en Gloucestershire, al noroeste de Londres, después del incidente ocurrido el pasado 27 de septiembre y que está siendo investigado por la Policía antiterrorista.

Una docena de bombarderos B-1 permanecían desplegados en RAF Fairford, al noroeste de Londres. Estos aviones fueron utilizados en los ataques estadounidenses contra Irán.

Un portavoz del Pentágono explicó que, por motivos de seguridad operativa, Washington no podía confirmar en tiempo real los movimientos de sus fuerzas, pero señaló que todos los bombarderos estadounidenses desplegados en RAF Fairford ya han regresado a sus bases habituales en Estados Unidos.

El Ministerio de Defensa británico no ha querido pronunciarse sobre la retirada. Los sistemas de seguimiento de vuelos detectaron el domingo la salida de los B-1 de RAF Fairford.

Supuesto complot

La decisión llega después de que la Policía recibiera un aviso sobre tres vehículos considerados sospechosos en las inmediaciones de la base. Cinco hombres, de entre 23 y 25 años, fueron detenidos inicialmente por delitos relacionados con explosivos y posteriormente por sospechas de preparación de un acto terrorista. Todos ellos, ciudadanos británicos residentes en Londres, quedaron en libertad bajo fianza.

Días después fue arrestado en Londres un sexto hombre, de 25 años y nacionalidad británico-iraní, también bajo sospecha de preparar actos terroristas. Al igual que los anteriores, quedó posteriormente en libertad bajo fianza.

Fuentes de Whitehall no han cuestionado que la retirada de los bombarderos estadounidenses esté relacionada con el incidente de Fairford. Según las informaciones conocidas, se trataría de una decisión militar y operativa, comunicada por las autoridades estadounidenses a sus homólogos británicos.

La base lleva décadas siendo utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos como punto de operaciones avanzado en Reino Unido. El Gobierno británico había autorizado el uso de los bombarderos estacionados allí para atacar posiciones de misiles iraníes que estaban lanzando ataques contra buques en el estrecho de Ormuz.

El primer ministro, Andy Burnham, aseguró la semana pasada que existen "fuertes indicios" de una posible implicación de Irán. Además, medios estadounidenses apuntan a que los mandos militares habrían recibido nuevas informaciones sobre una posible amenaza vinculada a un supuesto complot respaldado por Irán contra la base.

Teherán ha rechazado las acusaciones, que considera infundadas, y convocó al embajador británico en Irán para protestar por estas declaraciones.