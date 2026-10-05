Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Suceso

Una niña de 12 años, asesinada a tiros en medio de una pelea por un sitio para aparcar en un partido de fútbol juvenil en Baltimore

Además de la niña fallecida otras tres personas resultaron heridas.

Coche de policía de EEUU

Coche de policía de EEUU EFE/Archivo

Publicidad

Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

La fatalidad hizo que Khloe Ishway estuviese en el lugar equivocado en el momento equivocado. Esta adolescente de 12 años ha muerto al verse involucrada de forma involuntaria en un tiroteo en Baltimore.

La tragedia pudo ser de mayores dimensiones porque todo ocurrió en una zona en la que se celebraba un 'evento de homecoming de la liga de fútbol americano juvenil' en el Leon Day Park. Familias completas estaban allí cuando la pequeña de 12 años se vio alcanzada por las balas.

Desde las 18:15 horas la policía comenzó a recibir varias llamadas alertando de un tiroteo, cuando llegó a la zona encontró a una mujer y a la menor heridas. A la pequeña la trasladaron de urgencia al hospital, donde finalmente falleció. El comisionado de la Policía de Baltimore, Richard Worley, en rueda de prensa aseguró que la pelea entre los dos sospechosos se inició por un sitio para aparcar.

"Hubo algún tipo de discusión entre dos cobardes y, por supuesto, ambos se dispararon mutuamente". Los dos implicados huyeron del lugar de los hechos y todavía se les busca. Los agentes encontraron dos armas, aunque no precisaron cuántos disparos efectuó cada una. Además de la mujer que estaba herida en la misma zona que la niña, otros dos hombres resultaron heridos, pero ninguno de ellos corre peligro.

El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, ha manifestado sus condolencias: "Lo que pasó aquí hoy es una de las cosas más repugnantes que he visto en mi vida", dijo a WJZ. La investigación sigue abierta. La madre de la víctima pidió justicia: "Llevar un arma a un evento de niños ya es un acto de payaso. Eso no se hace", para añadir: "Y quiero justicia para mi bebé".

Los Reyes visitan Finlandia para reforzar la alianza de España con el flanco norte de la OTAN

Imagen de archivo de los Reyes

Publicidad

Mundo

Andrew Mountbatten-Windsor lleva a los tribunales a la Policía de Thames Valley por su arresto

El expríncipe Andrés lleva a los tribunales a la Policía por su arresto en el caso Epstein

Coche de policía de EEUU

Una niña de 12 años, asesinada a tiros en medio de una pelea por un sitio para aparcar en un partido de fútbol juvenil en Baltimore

Imagen de archivo de una joven en una cama de hospital

Peste neumónica: qué se sabe de la infección que ha puesto en cuarentena a 200 personas en Rusia

Daniel Sancho en una imagen de archivo
Juicio

La defensa de Daniel Sancho agota su última vía y pide al Supremo que anule el fallo de la condena a cadena perpetua

Flavio Bolsonaro
Elecciones Brasil

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro competirán en segunda vuelta por la presidencia de Brasil

Muere a los ocho años la cantante japonesa Hirata Runa por una miocarditis asociada a la gripe
MENOR

Muere a los ocho años Hirata Runa, promesa del pop japonés, por una miocarditis asociada a la gripe

La menor murió cinco días después de su última actuación. Su agencia y su familia han confirmado la muerte y han pedido respeto a su intimidad.

Centros de votación en Brasil
ELECCIONES BRASIL

Bolsonaro superaría el 51% de los votos en las elecciones de Brasil

El hijo del polémico expresidente podría imponerse en esta primera vuelta pese a que se apostaba porque todo se decidiera en la segunda.

Imagen de archivo de los Reyes

Los Reyes visitan Finlandia para reforzar la alianza de España con el flanco norte de la OTAN

Un Astra SPX (más tarde conocido como Gulfstream G100) en Düsseldorf, Alemania.

Desaparece un avión con seis personas a bordo frente a la costa de Massachussetts, en Estados Unidos

Cazas rusos en Lituania

Letonia afronta las urnas con la amenaza rusa en el horizonte

Publicidad