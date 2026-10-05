Una niña de 12 años, asesinada a tiros en medio de una pelea por un sitio para aparcar en un partido de fútbol juvenil en Baltimore

La fatalidad hizo que Khloe Ishway estuviese en el lugar equivocado en el momento equivocado. Esta adolescente de 12 años ha muerto al verse involucrada de forma involuntaria en un tiroteo en Baltimore.

La tragedia pudo ser de mayores dimensiones porque todo ocurrió en una zona en la que se celebraba un 'evento de homecoming de la liga de fútbol americano juvenil' en el Leon Day Park. Familias completas estaban allí cuando la pequeña de 12 años se vio alcanzada por las balas.

Desde las 18:15 horas la policía comenzó a recibir varias llamadas alertando de un tiroteo, cuando llegó a la zona encontró a una mujer y a la menor heridas. A la pequeña la trasladaron de urgencia al hospital, donde finalmente falleció. El comisionado de la Policía de Baltimore, Richard Worley, en rueda de prensa aseguró que la pelea entre los dos sospechosos se inició por un sitio para aparcar.

"Hubo algún tipo de discusión entre dos cobardes y, por supuesto, ambos se dispararon mutuamente". Los dos implicados huyeron del lugar de los hechos y todavía se les busca. Los agentes encontraron dos armas, aunque no precisaron cuántos disparos efectuó cada una. Además de la mujer que estaba herida en la misma zona que la niña, otros dos hombres resultaron heridos, pero ninguno de ellos corre peligro.

El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, ha manifestado sus condolencias: "Lo que pasó aquí hoy es una de las cosas más repugnantes que he visto en mi vida", dijo a WJZ. La investigación sigue abierta. La madre de la víctima pidió justicia: "Llevar un arma a un evento de niños ya es un acto de payaso. Eso no se hace", para añadir: "Y quiero justicia para mi bebé".