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Muere a los 22 años el influencer Noah Segsy tras ser encontrado inconsciente en una piscina

El influencer fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su muerte.

influencer alemán Riccardo Staudt, conocido en redes sociales como Noah Segsy

influencer alemán Riccardo Staudt, conocido en redes sociales como Noah Segsy Gofoundme

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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El influencer alemán Riccardo Staudt, conocido en redes sociales como Noah Segsy, ha muerto a los 22 años tras ser encontrado inconsciente en la piscina de un complejo de apartamentos en Paralimni, en Chipre. El suceso ocurrió el pasado 24 de agosto, según la información publicada por People, que cita al medio local Cyprus Mail.

El joven fue sacado del agua y trasladado a un hospital de la zona, donde los médicos confirmaron su muerte. La autopsia estableció el ahogamiento como causa del fallecimiento, mientras las autoridades investigaban las circunstancias del suceso, según esa misma información.

Staudt era creador de contenido y actor de producciones para adultos. Compartía publicaciones en la plataforma OnlyFans y acumulaba cerca de 300.000 seguidores entre sus cuentas de redes sociales. Su fallecimiento fue confirmado a través de sus perfiles de Instagram y X.

Al día siguiente de su muerte, una amiga de su madre puso en marcha una campaña en GoFundMe para ayudar a la familia a afrontar los gastos del traslado del cuerpo a Alemania y del funeral.

En el mensaje de la recaudación, la promotora explicó que su amiga había sufrido la pérdida de su hijo y pidió colaboración para que pudiera recibir una despedida digna. Según People, la campaña había superado los 23.000 dólares el 15 de septiembre.

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