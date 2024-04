Muere un hombre durante un vuelo cuando estaba a punto de ser padre

Un hombre de 33 años ha fallecido durante un vuelo de Turín a Lamezia Terme. La causa de la muerte podría deberse a un infarto, informa 'Italy 24', aunque se está investigando porque la ambulancia no llegó a tiempo.

El piloto regresó al aeropuerto de Caselle después de que el hombre informara de que se encontraba mal. Antes de dar la vuelta, había pedido aterrizar en otros aeropuertos, pero le habían denegado la solicitud. Desde la aerolínea avisaron a los servicios de emergencia y se trasladó una ambulancia para recibir al enfermo, que finalmente falleció.

La ambulancia estuvo bloqueada durante 10 minutos porque "necesitaba una escolta en la vía", según recoge el medio citado. Algo que niegan desde la empresa -Sagat- que gestiona el aeropuerto de Turín, asegurando que el personal de primeros auxilios del aeropuerto "ya se encontraba en la pista" antes de que el avión llegara y descarta que se produjeran retrasos en el rescate. "La ambulancia de emergencia no necesita escolta...", añade.

El fallecido estaba a punto de ser padre. Viajaba con su mujer, que se encuentra en el cuarto mes de embarazo. Ellos se sentaron en filas separadas -él al inicio del avión y ella en los asientos de la parte trasera-. Durante el vuelo se activó el protocolo de intervención, aunque finalmente el italiano falleció entre los asientos por un paro cardiaco. La mujer tuvo que ser trasladada al hospital tras enterarse de la noticia.

Investigan la muerte del hombre en el avión

La Fiscalía de Turín no sospecha de que este caso suponga un delito. El hombre falleció de un infarto, concluye la primera hipótesis después de que le realizaran la autopsia. El informe no ve acto delictivo "y no incluye a ningún sospechoso".

El ataque cardíaco se produce cuando se bloquea o se reduce el flujo de sangre al corazón por la acumulación de grasa o colesterol en las arterias del corazón. Entre los síntomas más comunes de que una persona está sufriendo un infarto se encuentra: dolor en el pecho, opresión, molestias que se propagan al hombro, al brazo, a la espalda, al cuello, sudor frío, fatiga, acidez, mareos, náuseas o falta de aire.

