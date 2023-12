Muere un hombre al que su mujer prendió fuego por un ataque de celos

En Río de Janeiro, Brasil, una mujer ha quemado vivo a su marido después de tener un ataque de celos durante una discusión entre ambos. El suceso ha ocurrido esta semana dentro de una pescadería, propiedad de la pareja, y fueron las cámaras de seguridad de local las que grabaron cómo la mujer se acercaba al hombre con algo en las manos, se lo echaba por encima y le prendía fuego con un mechero.

André Chapeta tenía 50 años y llevaba casado con Ana María Paixao unos 30 años. Ambos discutieron y la ira pudo con la mujer que, sin previo aviso, prendió fuego a su marido.

El marido, rodeado de llamas, se levantó corriendo del asiento en el que se encontraba y se dirigió a la trastienda para sofocar el fuego, pero no le sirvió de ninguna ayuda, ya que finalmente, tuvo que ser trasladado al Hospital Gétulio Vargas.

Después de que los médicos intentaran reanimarle y curar sus heridas, André Chapeta falleció debido a que las quemaduras cubrían el 92% de su cuerpo.

Tras el crimen, la agresora pasó a disposición judicial a espera de ser aprobada la solicitud de arresto. Tras no recibir respuesta por parte del tribunal, la Policía Civil de Río tuvo que poner en libertad a la mujer esa misma noche.

Otros casos de celos

En el año 2021 terminó con la vida de una niña de 3 años que murió después de que un hombre envenenara los cereales que ella y su amiga desayunaron con el objetivo de asesinar a la madre de una de las niñas.

El propio hombre fue quién confirmó este dato ya que estaba enamorado desde hace años de ella, a pesar de haber sido rechazado por la misma en numerosas ocasiones. Ella estaba casada con otro hombre.

El hombre decidió robar una dosis de nitrio de sodio de una planta procesadora de alimentos en la que trabajaba. Esta sustancia es altamente peligrosa y letal para el consumo humano.

El plan que se llevó a cabo fue el de entrar en la casa en la que vivían la mujer, su hija y el marido, e introducir la sustancia en la caja de cereales con el objetivo de que la mujer se lo tomara.

A pesar del riesgo que corría de que la menor consumiera el veneno, siguió adelante con su objetivo.

Finalmente, el plan salió mal. La hija de la mujer y su amiga de 3 años tomaron los cereales envenenados en el desayuno y tuvieron que ser trasladadas de inmediato al hospital.

La amiga de la hija pequeña de la mujer falleció tras sufrir varias convulsiones y dos ataques cardiacos.

Los celos en pareja

Los celos afectan a más parejas de las que pensamos. Casi la mitad de los adolescentes creen que los celos van ligados a estar enamorado, según ha revelado un estudio realizado en los institutos públicos de Santiago de Compostela.

Sentir celos es un fenómeno bastante habitual en nosotros y no por ello tiene que ser un problema en nuestras relaciones siempre y cuando, no sean agresivos.

Las parejas se dividen entre los que se leen los móviles y los que no, entre los que escuchan las conversaciones ajenas y los que no, entre los que fisgan en las redes y los que no. Lee aquí las 6 preguntas y respuestas para saber cuándo hay que temerlos.