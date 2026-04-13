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Muere un hombre tras una cirugía dental que no pudo completarse

La investigación concluye que el deterioro emocional tras la intervención influyó en su fallecimiento.

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Una investigación forense ha determinado que la muerte de un hombre de 48 años en Reino Unido se produjo tras un deterioro progresivo de su salud mental, asociado a una intervención dental que no pudo finalizarse.

El afectado, Pawel Bukowski, viajó a Turquía para tratar problemas derivados de una enfermedad periodontal. El procedimiento contemplaba la extracción de todas las piezas dentales y la colocación posterior de implantes. Sin embargo, tras retirar la dentadura, la clínica comunicó que no podía continuar con el tratamiento previsto.

Durante la investigación, su esposa explicó que la clínica argumentó que no existía suficiente estructura ósea para completar la intervención, pese a haber indicado previamente que había una alta probabilidad de éxito.

"Desgraciadamente, después de quitarle todos los dientes, la clínica le dijo que no podían continuar", relató. La familia sostiene que regresó a Reino Unido sin dentadura y con la indicación de volver meses después, lo que tuvo un impacto directo en su estado emocional.

Un estado de ánimo deteriorado

El entorno familiar describió un cambio significativo tras su regreso. "Estaba emocionalmente destrozado, perder los dientes destruyó su confianza y su esperanza", señaló su esposa durante el proceso.

El hombre, residente en Norfolk, tuvo dificultades para alimentarse y comenzó a consumir alcohol mientras su situación empeoraba. "A pesar de nuestro apoyo constante, el mío y el de sus hijas, se nos estaba escapando", añadió.

Intervención sanitaria

El afectado fue trasladado a un hospital tras la actuación de los servicios de emergencia. Allí fue evaluado por un equipo de salud mental, que detectó un estado de desesperanza y varios indicadores de riesgo.

No obstante, no se procedió a su ingreso, al considerar que existían factores de protección. Se estableció un seguimiento posterior, aunque días después un especialista acudió a su domicilio y confirmó su fallecimiento.

La forense responsable concluyó que el tratamiento dental y sus consecuencias influyeron en su situación. "Desarrolló un empeoramiento de su salud mental tras someterse a un tratamiento dental deficiente en el extranjero", indicó.

El informe también apunta a posibles carencias en la atención recibida. La familia ha cuestionado la respuesta sanitaria y ha señalado la falta de seguimiento como un elemento relevante en la evolución del caso.

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