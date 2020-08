Muere el actor estadounidense Chadwick Boseman, célebre por encarnar al superhéroe 'Black Panther'

Chadwick Boseman ha muerto a los 42 años tras un cáncer de colon contra el que llevaba luchando cuatro años. La muerte del actor estadounidense conocido por dar vida al superhéroe 'Black Panther' en las películas de Marvelha conmocionado a Hollywood.

"Chadwick fue diagnosticado con cáncer de colon en 2016", detallaron en un comunicado sobre una enfermedad que nunca hizo pública. Chadwick se labró una carrera en la gran pantalla con personajes míticos de la cultura afroamericana como Jackie Robinson en '42' (2013) y James Brown 'Get on Up' (2014).

En un escrito publicado en redes sociales se informó de que el actor Chadwick Boseman falleció en su casa de Los Ángeles rodeado de su familia. "Chadwick perseveró a través de todo y os trajo muchas de las películas que tanto han llegado a amar. Desde 'Marshall' hasta 'Da 5 Bloods', 'Ma Rainey's Black Bottom' de August Wilson y varios más, todos fueron filmados durante y entre innumerables cirugías y quimioterapia", añadió.

El comunicado indica también que para el actor dar vida al rey T'Challa en 'Black Panther' fue "el honor de su carrera". Su fallecimiento ha sido inesperado, el actor tenía varios rodajes pendientes y también por estrenar.