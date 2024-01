Muere el actor David Gail a los 58 años, conocido por su papel en 'Sensación de vivir'

El actor estadounidense David Gail ha muerto a los 58 años, según ha informado su hermana Katie Colmenares a través de sus redes sociales. Sin dar ningún detalle de las causas de la muerte, su hermana le dedicó un sentido homenaje.

"Apenas ha habido un día en mi vida en el que no estuviste conmigo, a mi lado, siempre mi compañero, siempre mi mejor amigo, listo para enfrentar cualquier cosa y a cualquiera conmigo. Te abrazaré muy fuerte. Todos los días en mi corazón, hermoso, amoroso, increíble y feroz ser humano, te extraño cada segundo de cada día, para siempre, nunca habrá otro", publicó en su cuenta de Instagram.

David Gail es conocido por su aparición en la serie Berverly Hills 90210, Sensación de vivir, donde interpretó a Stuart Carson, el prometido de Brenda Walsh. Esta boda nunca llegó a tener capítulo pero la amistad entre ambos personajes se prolongó hasta la cuarta temporada.

Su último papel en la pantalla fue en la película de terror 'Belly of the Beach' para después meterse en el mundo de los videojuegos, donde dio vida a Sam en 'Blacksad: Under the Skin'. Su papel más relevante fue en 'Port Charles', secuela de 'Hospial General' donde dio vida durante más de 200 capítulos al doctor Joe Scanlon uno de los pretendientes de la doctora Karen Wexler.

David Gail nació en Tampa Florida (EEUU), fue considerado uno de los actores más prolíferos en la televisión durante la década de los 90.

A la publicación reaccionó también el productor de una posible vuelta Peter Ferreiro: "Era un hombre amable y fascinante, lleno de vida y anécdotas. Estoy agradecido por haberlo conocido. Lamento profundamente tu partida y la pérdida para todos. Fue un regalo para la audiencia"