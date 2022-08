Mueren dos actores de la serie 'Sensación de vivir' en menos de dos semanas

Conmoción entre los fans de 'Sensación de vivir' la exitosa serie estadounidense de la década de los 80. Joe E. Tata y Denise Dowse, quienes participaron en ella, han fallecido recientemente, tal y como han informado algunos medios de Estados Unidos. Ambos fallecimientos se han producido en menos de dos semanas.

Denise Dowse padecía una grave meningitis

La actriz y directora, Denise Dowse, falleció el pasado 14 de agosto, a los 64 años, debido a una "forma virulenta de meningitis" que le hizo entrar en coma durante una semana. Su hermana, Tracey Dowse, anunció su fallecimiento en redes sociales.

"Mi hermana, Denise Dowse, se ha adelantado para encontrarse con nuestra familia en la vida eterna", ha publicado en redes sociales, "fue la hermana más increíble, una actriz, mentora y directora consumada e ilustre. Ella era mi mejor amiga y el último miembro de la familia".

Además de actuar en la serie 'Beverly Hills, 90210' (nombre original de 'Sensación de vivir') como la señora Yvonne Teasley, participó en otras producciones como 'The Guardian', 'Insecure' o 'California Dreams'.

En cuanto al cine, su papel más recordado es el de Marlene Andre en 'Ray', aunque también actuó en otras películas de la talla de 'Starship Troopers', 'Pleasantville', 'Dr. Dolittle 2', 'The Longer Day of Happiness' o 'Requiem for a Dream'.

Joe E. Tata tenía 85 años

Apenas diez días más tarde, el pasado jueves 25 de agosto, se dio a conocer el fallecimiento de otro de los actores de 'Sensación de vivir', Joe E. Tata, que tenía 85 años. El actor interpretó a Nat, el dueño del local 'Peach Pit', donde los protagonistas de la serie pasaban gran parte del tiempo.

La triste noticia ha sido ratificada por otro de los actores de la exitosa serie, Ian Ziering, en su cuenta de red social. "En meses recientes hemos perdido a Jessica Klein, una de las más prolíficas guionistas y productoras de Sensación de vivir; a Denise Douse, que interpretó a Mrs. Teasley, y ahora lamento anunciar que también Joe E. Tata ha fallecido", reza su mensaje.

A pesar de que saltó a la fama con esta serie, a Tata también se le recuerda por una carrera brillante, actuando en la serie 'The Rockford Files' y en la original de 'Batman', en la que tuvo el papel de villano.