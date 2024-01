Muere Alec Masser, actor de 'Niños grandes' y 'Mujeres desesperadas', a los 50 años

Hollywood lamenta de nuevo, otra pérdida entre sus actores después de que hace unos días se conocía la muerte de Adan Canto. Ahora se ha hecho pública la repentina muerte del actor y modelo fitness estadounidense Alec Musser a los 50 años. Conocido por interpretar papeles en las conocidas producciones como 'Mujeres desesperadas' y 'All my children' y también para modelar para importantes marcas como Cosmopolitan o Men's Health.

Su mujer, Paige Press, ha sido la encargada de hacer conocedora su muerte desde las historias de su cuenta de Instagram y en declaraciones a medios como Deadline y TMZ. A través de su cuenta de Instagram, Press ha querido dejar reflejado el amor que sentía por su marido y alega que el día de su muerte ha sido el día más duro de su vida y asegura que nunca se quitará el anillo de compromiso. "Te amaré siempre", sentencia.

De la noticia también se ha hecho eco el actor Adam Sandler, que había coincidido con el difunto en película dirigida por Sandler, 'Niños grandes'. "Amé a este chico. No puedo creer que se haya ido. Era un hombre maravilloso y divertido. Pensando y mandando amor a Alec Musser y a su familia. Un verdadero gran amor de persona.

La causa del fallecimiento no se ha revelado aún y por tanto los seguidores del actor quedan a expensas de conocer los motivos.

Trayectoria del actor

Alec Musser saltó a la fama tras ganar un concurso llamado 'I wanna be a soap star' y eso le permitió participar en la serie 'All my children'. Posteriormente se le pudo ver, como ya se ha señalado anteriormente, en producciones como 'Rita Rocks' en 2009 y en 'Esposas Desesperadas' en 2012. Sin embargo su papel más conocido lo hizo con Adam Sandler en 'Niños Grandes'

Junto a esta faceta de actor, se encuentra un amante del fitness y el deporte. Musser modeló para importantes firmas como Gianfranco Ferré GQ, Cosmopolitan, Men's Health, Speedo y Target. Se conviritó en todo un referente del mundo saludable debido a su cuerpo atlético y sus hábitos de vida.