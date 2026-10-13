Muere a los 41 años la influencer Charlie Anderson-Read y anuncia su muerte en un vídeo: "No lo he publicado desde otro mundo"

La bloguera británica Charlie Anderson-Read ha fallecido a los 41 años tras una larga lucha contra el cáncer. Su muerte fue anunciada en redes sociales mediante un vídeo que ella misma había grabado semanas antes, en el que se despidió de sus seguidores y agradeció el apoyo recibido durante la enfermedad.

A los 38 años fue diagnosticada con un cáncer de páncreas terminal. Más tarde, los médicos le comunicaron que padecía colangiocarcinoma, un cáncer poco frecuente y agresivo que afecta a las vías biliares. Aunque en un principio le dieron solo seis semanas de vida, consiguió sobrevivir cerca de tres años más.

El vídeo se publicó el 10 de octubre en su cuenta de Instagram, cinco horas después de su fallecimiento. Comenzaba con un texto de su familia: "A las 7:30 de esta mañana, Charlie falleció. Ahora descansa en paz. Hace unas semanas, Charlie grabó un vídeo para compartirlo con todos vosotros después de su muerte".

En el mensaje dejó claro desde el principio lo que estaba ocurriendo: "Si estás viendo este vídeo, lamentablemente, ya no estoy aquí". Incluso bromeó: "No, no lo he publicado desde otro mundo. Alguien amablemente lo ha publicado en mi nombre, así que gracias. Solo quería daros las gracias a todos".

"Seguid luchando"

La bloguera también reflexionó sobre su vida y sobre el impacto que había tenido compartir su experiencia en internet. "Espero que, a pesar de lo terrible que es esta situación para mí, algunos de estos vídeos hayan ayudado al menos a algunas personas", dijo. Y añadió que durante este proceso "tan difícil solo me he encontrado con gente amable y generosa conmigo, y eso me ha demostrado cuánta bondad hay en el mundo. Espero que ahora vosotros también podáis verlo".

En un momento del video habló de recuerdos afirmando estar "muy agradecida por la vida que he vivido. No me arrepiento absolutamente de nada". Aunque confesó que "lo único que lamento es no haberme quedado más tiempo con mi familia y haber visto crecer a Florence".

"Por última vez, cuidaos mucho. Os deseo lo mejor. Seguid luchando; no dejéis que mi partida tenga ningún efecto negativo en los demás, ni en vosotros mismos. Seguid luchando, vosotros podéis con esto", expresó.

A la hora de compartir información sobre su enfermedad, la bloguera siempre fue muy abierta e incluso antes del diagnóstico. Fue en diciembre de 2023 cuando explicó los primeros síntomas que notó, aunque en aquel momento no sabía que podían estar relacionados con el cáncer.

Contó que, tras una situación estresante en el trabajo, perdió el apetito. No le dio demasiada importancia porque le había ocurrido antes por estrés y siempre lo había recuperado. Después notó un "ligero endurecimiento en el lado izquierdo, justo debajo de donde están los pulmones", que describió como "un músculo duro".

"Era como un bulto, pero en realidad no lo era", explicó. Más adelante, mientras esperaba los resultados de unos análisis de sangre, empezó a sentir dolores punzantes en esa zona.

"Me dolía tanto que no podía ni ponerme de pie", relató explicando que también sufrió fatiga, que en un principio asoció al trabajo, al estrés y a la maternidad.