El momento en el que un helicóptero cae al lago con siete personas a bordo, dejando dos desaparecidos

Un helicóptero ha tenido un accidente en el Lago de Atitlán, en Guatemala, con siete personas a bordo. Cinco de los ocupantes han sido rescatados con vida, pero dos permanecen desaparecidos mientras los equipos de emergencia continúan con la búsqueda en las aguas del lago, cerca de Panajachel, en el departamento de Sololá.

A las 12:11 horas la aeronave Airbus Helicopters EC 30 con matrícula TG-GUH, despegó del Aeropuerto Internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala. Su destino era un hotel situado al norte del Lago de Atitlán, aunque nunca llegó a llegar. Según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el accidente se produjo entre las 12:35 y las 12:48 horas.

Los Bomberos Voluntarios confirmaron que cinco personas fueron evacuadas sanas y salvas, aunque sufrieron crisis nerviosas tras el susto. Sin embargo, el piloto y un pasajero siguen desaparecidos.

Los 'Hombres Rana', buzos especializados en rescate acuático, están realizando inmersiones en la zona del siniestro para intentar localizar a los dos ocupantes. El Ejército de Guatemala también se ha sumado al operativo.