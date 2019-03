Un español agredido en Venezuela: "Los militares me violaron con el cañon de un fusil"

Juan Manuel Carrasco de 21 años ha contado en Espejo Público la película de terror que vivió el 13 de febrero cuando fue detenido y torturado por la Guardia Nacional Bolivariana durante las manifestaciones contra el gobierno socialista de Venezuela.

Desde ese momento el español ha vivido días de calvario. "Me golpearon muy fuerte en las costillas en la cabeza y me violaron con el cañon de un fusil", ha declarado Carrasco quién asegura que él junto a dos amigos se tuvieron que refugiar en su vehículo durante los altercados. Carrasco relata además que cuando los policías los vieron los sacaron de su escondite e incluso le lanzaron una bomba lacrimógena dentro del coche.

Los agentes que consiguieron retirarlos del vehículos le golpearon en la calle y le amenazaron. "Nos dijeron que íbamos a morir, que eramos unos malditos desgraciados de mierda bastardos y que nos íban a violar", ha señalado asustado Carrasco. "Reclamé por nuestros derechos pero golpearon muy feo, en las costillas, en la cabeza, con patadas, con la culata de los fusiles", relata Juan Manuel, quien desde un primer momento hizo frente al abuso policial.

Juan Manuel tiene su ahora su cuerpo golpeado resultado de las fuertes palizas policiales y se encuentra en arrestro domiciliario, no puede acudir a la clínica ni tampoco le permiten que que ningún médico acuda a su domicilio. "Me encuentro muy asustado por mi salud, tengo dolor de estomágo, me duelen las costillas y me cuesta respirar", ha contado Carrasco. Además el español ha explicado la situación de inseguridad que se vive en Venezuela en la que la tensión y enfrentamientos entre estudiantes y cuerpos oficiales del gobierno chavista no cesan.