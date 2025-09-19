Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un juez desestima por "inapropiada" la demanda de Trump contra The New York Times

El juez ha criticado duramente la demanda de Donald Trump, además de afirmar que es insostenible.

Donald Trump

Donald TrumpEFE

Neila Gallego
Un juez federal en Florida ha desestimado la demanda por difamación de 15.000 millones de dólares presentada por el Gobierno de Trump contra 'The New York Times'.

El magistrado Steven D. Merryday, del Tribunal de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, calificó la demanda de 85 páginas como "decididamente impropia e inadmisible". Así lo indican los documentos judiciales, a los que ha tenido acceso 'Efe'.

Steven D. Merryday detalló que no cumple con los requisitos federales de claridad y concisión establecidos. La demanda acusaba al periódico de difamación y calumnia a gran escala, alegando que artículos y un libro publicados en 2024 perjudicaron la imagen de Trump y su candidatura presidencial.

Demanda de Donald Trump

Trump demandó al diario por 15.000 millones de dólares, unos 12.700 millones de euros. "El New York Times ha tenido libertad para mentir, difamarme y difamarme durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba YA!", publicó Trump en su plataforma de redes sociales, Truth Social.

La demanda se dirigía contra el medio, pero también contra cuatro periodistas; Susanne Craig, Russ Buettner, Peter Baker y Michael S. Schmidt , además de la editorial Penguin Random House por la publicación del libro Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success (Lucky Loser: Cómo Donald Trump desperdició la fortuna de su padre y creó la ilusión del éxito).

En la demanda aseguraba que, tanto el libro como varios artículos periodísticos publicados por el Times en los meses previos a las elecciones presidenciales de 2024 constituyen parte de una campaña de difamación "intencionada y maliciosa". Trump sostenía que las publicaciones han causado un daño significativo a su reputación, tanto personal como política, y pérdidas económicas, incluyendo una caída del valor de mercado de algunas de sus empresas mediáticas, de ahí la elevada suma que solicita como indemnización.

