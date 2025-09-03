La Unión Europea ve un "desafío al orden internacional" la cumbre en Pekín

La cumbre que se ha celebrado en Pekín, donde Xi Jinping se ha dejado ver junto a Vladimir Putin, Kim Jong-Un y otros dirigentes afines, ha encendido las alarmas en la Unión Europea. La jefa de la diplomacia comunitaria ha calificado la reunión como un "desafío directo al sistema internacional" que se basa en normas y reglas, advirtiendo de que el objetivo de estas potencias no es otro que cambiar el orden mundial por la vía rápida.

En Bruselas, estas imágenes han generado gran inquietud entre los 27 países, que consideran que se trata de una puesta en escena que está calculada para poder mostrar unidad frente a Occidente. La primera ministra de Estonia y jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha pedido a los mandatarios europeos que no miren para otro lado ante lo que ha definido como un "desafío directo".

La cita que ha tenido lugar en Pekín ha reunido a representantes de una veintena de países, y contaba con la presencia de líderes autoritarios como los mandatarios de Rusia, Corea del Norte e Irán. A ella también han acudido dirigentes europeos como el primer ministro eslovaco.

Esta cumbre que ha sido concebida como un respaldo a Xi Jinping en su papel central en Asia, incluye gestos que han dado de que hablar. Un micrófono abierto ha captado una conversación entre el presidente chino y Putin, en la que ambos fantaseaban sobre los avances médicos que podrían prolongar la vida hasta los 150 años, en un intercambio que ha sido interpretado como un símbolo de su voluntad por continuar en el poder.

La Unión Europea insiste en que va a seguir de cerca la evolución de estas alianzas, a las que percibe como un intento de alterar por completo el orden geopolítico global.

