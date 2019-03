Merkel pide el voto para "una Alemania fuerte y respetada" y apela al futuro éxito de Europa

La canciller alemana y candidata a la reelección, Angela Merkel, ha pedido el voto para lograr un "mandato fuerte" que le permita gobernar cuatro años más y mantener "una Alemania fuerte, un país que es respetado en Europa y que defiende sus intereses en el mundo".

En su último gran mitin de campaña antes de que abran los locales electorales, Merkel subrayó los éxitos de su gestión y garantizó su europeísmo, aunque insistió en que la solidaridad será siempre "con condiciones".

La crisis todavía no está superada, advirtió, y es necesario que los países del euro emprendan las reformas que Alemania ya hizo en su día. "Ni eurobonos ni emisiones de deuda conjunta", garantizó a los militantes de la Unión Cristianodemócrata, favorita en las encuestas.

"Europa es económicamente importante, cierto, pero es mucho más que eso. El próximo año reflexionaremos sobre el inicio de la Primera Guerra Mundial, hace cien años", ha señalado Merkel.

"La mayoría de nosotros no hemos tenido que vivir nunca una guerra", ha añadido. "En los próximos años, tenemos que seguir trabajando para lograr el éxito de este maravilloso continente", ha afirmado entre aplausos la canciller.

La líder conservadora ha aprovechado para hacer un llamamiento a los indecisos, aproximadamente un tercio de los 62 millones de votantes que hay en Alemania. "Muchas personas no decidirán su voto hasta el último minuto. Ahora es el momento de llegar a cada votante indeciso y lograr su apoyo", ha declarado Merkel.

"Merkel está haciendo un gran trabajo al frente del país y se merece otro mandato", ha asegurado uno de sus seguidores, Wolfgang Swarz, de 54 años. Otra de sus seguidoras, Theresa Neubauer, ha descrito el discurso de la canciller como "lleno de pasión por Europa".

Entre los presentes en el acto electoral en Berlín, también había algunos detractores. "No me gustan sus políticas energéticas, no me gusta la manera que tiene la CDU de dar un trato preferente en los impuestos a las parejas casadas y quiero que se establezca un salario mínimo", ha manifestado una de las asistentes, Ingrid Gaukler. "Sus políticas están únicamente diseñadas para ayudar a los ricos. Sin embargo, estoy aquí con la mente abierta", ha añadido.

Las últimas encuestas dan una clara ventaja a Merkel y su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU) sumada a su ala bávara la Unión Socialcristiana (CSU), pero dejan abierta la respuesta acerca de si podrá continuar su coalición con el FDP. Aún así, la propia Merkel se ha mostrado cauta y ha anunciado igualdad en el voto: "Sí, va a ser apretado. Pero eso nos estimula a luchar hasta el último momento", dijo la canciller.

La mayoría de los sondeos dan un empate técnico entre los partidos de gobierno y los partidos de oposición, y sólo una encuesta le da una ventaja a la actual coalición -de un punto- que es menor que el margen de error.

Steinbrueck, principal rival de Merkel: "Deshaceros del Gobierno más bocazas"

El principal rival de Merkel, el socialdemócrata Peer Steinbrueck, ha pronunciado también en Frankfurt su último discurso antes de las elecciones, en el que ha destacado la inoperancia del Gobierno actual.

"En 28 horas podéis deshaceros de ellos (la CDU), podéis deshaceros del Gobierno alemán más retrógrado, más bocazas y menos capaz desde la reunificación", ha puntualizado Steinbrueck, que también ha defendido a Europa de los partidos euroescépticos, tales como la AfD, a la que califica de "demagoga".

"Somos la primera generación que no es sacrificada en el campo de batalla", ha manifestado el líder socialdemócrata. "Eso constituye una excepción en la historia alemana y significa que tenemos una clara responsabilidad con Europa", ha concluido.