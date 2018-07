Mercosur suspende a Venezuela por no cumplir sus obligaciones pero Maduro asegura que no se lo han comunicado

Venezuela ha sido suspendido como miembro del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) por no cumplir sus obligaciones, según han notificado este viernes los ministros de Exteriores del bloque económico a la canciller venezolana, Delcy Rodríguez.

Los jefes de la diplomacia de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay han informado a Rodríguez del "cese del ejercicio de los derechos inherentes a la condición de Estado parte del MERCOSUR", que se decidió en una reunión celebrada el jueves, de acuerdo con la nota oficial.

Paraguay, Argentina y Brasil se negaron en verano a que Uruguay le entregara la Presidencia a Venezuela alegando que aún no ha cumplido con su obligación de incorporar el acerbo de MERCOSUR a su ordenamiento jurídico, para lo cual tenía de plazo hasta el 1 de diciembre.

"Venezuela contó con cuatro años para incorporar la normativa vigente del MERCOSUR y (el pasado 13 de septiembre) se le otorgó un plazo adicional para honrar sus obligaciones, que finalizó el 1 de diciembre", han señalado.

Por su parte, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró que su país no ha recibido notificación de la suspensión de sus "derechos inherentes" como Estado parte del Mercado Común del Sur (Mercosur) y calificó de "golpe de estado" esa decisión, anunciada por el ministerio paraguayo de Exteriores.

"Venezuela no ha sido notificada conforme a las normas de Mercosur, y por lo tanto no podemos darnos por notificados de lo que se pretende hacer, que no es más que un golpe de Estado en el seno del Mercosur, estarían haciendo el Mercosur ilegal", afirmó la canciller venezolana.