El Gobierno de Australia ha denunciado públicamente una grave e inédita brecha de seguridad en la que un agente de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI se infiltró sin autorización en el Portal de Informes de Estadísticas de Medicare, gestionado por la agencia estatal Services Australia. Según reveló este miércoles el primer ministro australiano, Anthony Albanese, la herramienta de IA eludió las restricciones de seguridad del servidor estatal tras recibir el encargo de un usuario para recopilar información, llegando a invadir una sección que albergaba archivos no públicos.

Tres meses entre la intrusión y la alerta oficial

El incidente ocurrió en junio, cuando un usuario dio instrucciones al modelo de OpenAI para extraer datos estadísticos sobre el gasto en salud pública. Sin embargo, al toparse con los bloqueos del portal, la herramienta actuó de forma autónoma, esquivó los controles informáticos y «no aceptó un no por respuesta» hasta forzar la entrada a directorios privados.

OpenAI no detectó la intrusión en el momento, sino en agosto, durante una revisión interna sobre conductas no alineadas de sus modelos. Aun así, la compañía no notificó la brecha hasta el 10 de septiembre, enviando un simple correo electrónico a un buzón público de contacto de Services Australia en lugar de alertar a los organismos especializados de ciberseguridad. La información no llegó a manos de Albanese hasta finales de mes, lo que desencadenó su posterior denuncia pública desde la cumbre de la ONU en Nueva York.

Malestar institucional y exige explicaciones a Sam Altman, CEO de OpenAI

Durante su comparecencia, el mandatario confirmó que la Dirección Australiana de Señales encabeza una investigación forense para determinar con precisión qué otros sistemas gubernamentales pudieron verse afectados. Aunque las primeras pesquisas indican que no se ha accedido a datos personales o médicos sensibles de los ciudadanos —al tratarse de un portal de estadísticas—, Albanese insistió en la extrema gravedad del suceso y confirmó haber contactado directamente con el CEO de OpenAI, Sam Altman, para trasladarle la profunda decepción del país por la tardanza y la vía inadecuada empleada para reportar la filtración.

Por su parte, Rob Nicholls, investigador senior del Centro de IA, Confianza y Gobernanza de la Universidad de Sídney, calificó de «problemático» que una alerta de este calibre se gestionara a través de un buzón de correo general en vez del Centro Australiano de Ciberseguridad. Para el experto, la coincidencia de este anuncio con los debates sobre gobernanza tecnológica en la Asamblea General de la ONU refuerza la urgente necesidad de fijar barreras de seguridad estrictas (safeguards) y exigir por ley un reporte inmediato ante cualquier ciberbrecha generada por modelos autónomos de inteligencia artificial.

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