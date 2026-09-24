Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

IA

Australia denuncia que su sistema de salud fue hackeado por un modelo de Open AI

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, califica en la Asamblea de la ONU de «inaceptable» que el agente de IA persistiera hasta acceder a archivos privados.

Australia denuncia que su sistema de salud fue hackeado por un modelo de Open AI

Australia denuncia que su sistema de salud fue hackeado por un modelo de Open AI REUTERS-Carlos Barria

Publicidad

María Lafalla
Publicado:

El Gobierno de Australia ha denunciado públicamente una grave e inédita brecha de seguridad en la que un agente de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI se infiltró sin autorización en el Portal de Informes de Estadísticas de Medicare, gestionado por la agencia estatal Services Australia. Según reveló este miércoles el primer ministro australiano, Anthony Albanese, la herramienta de IA eludió las restricciones de seguridad del servidor estatal tras recibir el encargo de un usuario para recopilar información, llegando a invadir una sección que albergaba archivos no públicos.

Tres meses entre la intrusión y la alerta oficial

El incidente ocurrió en junio, cuando un usuario dio instrucciones al modelo de OpenAI para extraer datos estadísticos sobre el gasto en salud pública. Sin embargo, al toparse con los bloqueos del portal, la herramienta actuó de forma autónoma, esquivó los controles informáticos y «no aceptó un no por respuesta» hasta forzar la entrada a directorios privados.

OpenAI no detectó la intrusión en el momento, sino en agosto, durante una revisión interna sobre conductas no alineadas de sus modelos. Aun así, la compañía no notificó la brecha hasta el 10 de septiembre, enviando un simple correo electrónico a un buzón público de contacto de Services Australia en lugar de alertar a los organismos especializados de ciberseguridad. La información no llegó a manos de Albanese hasta finales de mes, lo que desencadenó su posterior denuncia pública desde la cumbre de la ONU en Nueva York.

Malestar institucional y exige explicaciones a Sam Altman, CEO de OpenAI

Durante su comparecencia, el mandatario confirmó que la Dirección Australiana de Señales encabeza una investigación forense para determinar con precisión qué otros sistemas gubernamentales pudieron verse afectados. Aunque las primeras pesquisas indican que no se ha accedido a datos personales o médicos sensibles de los ciudadanos —al tratarse de un portal de estadísticas—, Albanese insistió en la extrema gravedad del suceso y confirmó haber contactado directamente con el CEO de OpenAI, Sam Altman, para trasladarle la profunda decepción del país por la tardanza y la vía inadecuada empleada para reportar la filtración.

Por su parte, Rob Nicholls, investigador senior del Centro de IA, Confianza y Gobernanza de la Universidad de Sídney, calificó de «problemático» que una alerta de este calibre se gestionara a través de un buzón de correo general en vez del Centro Australiano de Ciberseguridad. Para el experto, la coincidencia de este anuncio con los debates sobre gobernanza tecnológica en la Asamblea General de la ONU refuerza la urgente necesidad de fijar barreras de seguridad estrictas (safeguards) y exigir por ley un reporte inmediato ante cualquier ciberbrecha generada por modelos autónomos de inteligencia artificial.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

VÍDEO: Así fue el chequeo médico de Bakari, el gorila de 180 kilos que será el nuevo líder de su grupo

Gorila en una intervención dental

Publicidad

Mundo

Australia denuncia que su sistema de salud fue hackeado por un modelo de Open AI

Australia denuncia que su sistema de salud fue hackeado por un modelo de Open AI

Imagen de un dron

El almirante Garat, sobre la posibilidad de un ataque ruso con drones contra España: "No es el objetivo idóneo"

Alena Hennessy

Muere Alena Hennessy, artista e influencer, a los 48 años

Dolly Parton
Dolly Parton

El mánager de Dolly Parton solicita una orden de alejamiento contra el sobrino de la cantante

Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez defiende que "la democracia no se mide por las elecciones" para prometer después: "En Venezuela habrá elecciones"

Un juez levanta el veto de Donald Trump a las cadenas de televisión de CNN, MS NOW y Politico
VETO PERIODISTAS

Un juez levanta el veto de Donald Trump a las cadenas de televisión de CNN, MS NOW y Politico

El juez Timothy J. Kelly considera que el veto supone una violación a la Primera Enmienda. Las tres cadenas podrán volver a la Casa Blanca.

Trump y Xi en Washington
REUNIÓN WASHINGTON

Donald Trump recibe personalmente a Xi Jinping con una alfombra roja más de una década después

El objetivo de la reunión es rebajar las tensiones en una relación marcada por las disputas comerciales, geopolíticas y la carrera por la Inteligencia Artificial.

Harvey Weinstein

Harvey Weinstein, condenado a 15 años de prisión por agredir sexualmente a Miriam Haley

La influencer Evelyn Lima Dantas

Asesinan a tiros a la influencer Evelyn Lima Dantas delante de su padre días después de salir de prisión

Captura de video tomado de rastreo de redes que muestra a Delcy Rodríguez saludando a Pedro Sánchez

Los detalles del tenso saludo entre Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez en la Asamblea de Naciones Unidas

Publicidad