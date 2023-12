Al menos tres muertos y un herido tras un tiroteo en una universidad de Las Vegas

Al menos tres personas han fallecido y una se encuentra herida, con herida de bala, tras un tiroteo en la Universidad de Nevada en Las Vegas, según ha informado la Policía Metropolitana de Las Vegas. Poco después, el atacante fue "neutralizado" tal y como confirmaron los agentes. Ha ocurrido en el campus universitario en el que hay 33.000 estudiantes de grado, posgrado y doctorado.

"Lo que pasó hoy es un crimen atroz e imperdonable", lamentó el alguacil de la Policía metropolitana de Las Vegas, Kevin McMahill. Tras asegurar la muerte de tres personas, MacMahill avisó que "esta cifra podría variar. Iremos informando".

El suceso tuvo lugar cerca de las doce del mediodía. Nada más escuchar los disparos, los alumnos y profesores se refugiaron en aulas. De inmediato, helicópteros de la policía y equipos del SWAT acudieron al campus para abatir al tirador.

La Universidad de Nevada, por sus siglas UNLV, mandó instrucciones a través de redes sociales para que todo el que se encontrara en el campus se escondiera del agresor. La institución informaba de que el atacante estaba en la sede de la Lee Business School de la UNLV, y que la policía respondió a un informe adicional de disparos contra el sindicato de estudiantes.

Las fuerzas de seguridad no harán pública la identidad del atacante hasta que no contacten con su entorno: "Conocemos la identidad del sospechoso, pero no daré a conocer su nombre esta noche hasta después de hablar con los familiares más cercanos".

"Fuimos evacuados por policías armados. salimos con los brazos en alto. Cuando salíamos, vimos que una de las ventanas había sido atravesada por un disparo", relató uno de los testigos.

La Universidad de Nevada cerrará sus instalaciones el resto de la semana tras el trágico suceso. Los 25.000 estudiantes de grado y los 8.000 de posgrado y doctorado. El campus está situado a más de 3 kilómetros de la ciudad de las Vegas. Pese al tiroteo, la policía ha manifestado: "Ningún estudiante debería tener miedo de perseguir sus sueños en el campus universitario".

Además, nada más conocer el suceso, el partido de baloncesto de la UNLV en la Universidad de Dayton, Ohio, fue cancelado debido al tiroteo en el campus.

Seis años después de los 58 muertos en Mandalay Bay

Seis años después, Las Vegas se convierte de nuevo en la escena de crimen cuando todavía los residentes no han superado uno de los peores asesinatos en masa en la historia de Estados Unidos.

Un único atacante, Stephen Paddock, abrió fuego tras una actuación el 1 de octubre de 2017 en el casino Mandalay Bay en Las Vegas. Paddock mató a 58 personas, hirió a más de 500 y después se suicidó antes de ser atrapado por la Policía.